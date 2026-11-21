El avance de los megaproyectos energéticos genera nuevas oportunidades laborales y expectativas de crecimiento. Vecinos y empresarios destacan el impacto en la economía local.

La esperanza de vecinos de Sierra Grande con el proyecto Argentina LNG y el desarrollo en la zona.

El avance de los proyectos energéticos en Río Negro comienza a transformar la realidad económica y laboral de Sierra Grande , donde vecinos y empresarios destacan las oportunidades de empleo que genera Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y las expectativas que despierta Argentina LNG .

Durante la audiencia pública por Argentina LNG , realizada esta semana, habitantes de la localidad expresaron su respaldo a las inversiones vinculadas con la industria hidrocarburífera. La posibilidad de generar trabajo y evitar la emigración de jóvenes apareció como una preocupación compartida.

Los testimonios reflejaron el impacto que ya tiene el desarrollo energético en una comunidad que atravesó décadas de dificultades económicas. La contratación de trabajadores locales y el crecimiento de empresas regionales fueron algunos de los aspectos destacados durante las exposiciones.

El empleo local, una oportunidad para las nuevas generaciones

Claudia López vive desde hace 50 años en Sierra Grande y conoce las dificultades que enfrentaron numerosas familias para encontrar oportunidades laborales. Actualmente, sus hijos trabajan en el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, una situación que considera especialmente significativa.

“Tengo a mis hijos acá, trabajando en el VMOS. Estoy muy contenta con estos proyectos que se vuelcan en nuestras costas, más que nada por el trabajo que nos ha faltado por 30 años”, expresó.

La vecina también destacó el cambio de expectativas que experimentan las familias de la localidad. “Hoy esto es un respiro para nosotros; yo ya estoy realizada, pero para mis hijos y los que vienen es más que positivo”, aseguró.

Durante las jornadas desarrolladas el lunes y martes, los participantes pudieron conocer los estudios de impacto ambiental de Argentina LNG y plantear inquietudes sobre la iniciativa. Para López, disponer de información constituye un aspecto fundamental del proceso.

“Que tengamos voz y que nuestras preguntas sean respondidas nos da seguridad”, manifestó la vecina, quien valoró la posibilidad de participar en las instancias de consulta relacionadas con los proyectos que se desarrollarán sobre la costa rionegrina.

Empresas de Río Negro buscan crecer con Argentina LNG

El movimiento económico también alcanza a las empresas de servicios de Sierra Grande y la región, que comenzaron a incorporarse a las actividades vinculadas con VMOS y esperan ampliar su participación mediante las nuevas inversiones energéticas.

Jaime Arce, representante de la agencia de seguridad La Serrana, explicó que la firma participa desde hace tiempo en las tareas relacionadas con el desarrollo petrolero y destacó especialmente la incorporación de trabajadores provenientes de distintas localidades rionegrinas.

“Estamos trabajando con la agencia de seguridad hace un año y medio. Muy contentos con el trabajo, tenemos vigiladores de Sierra Grande, de Viedma, así que es muy positivo”, señaló el empresario durante la audiencia pública.

Por su parte, Pablo Sandoval, titular de la agencia de seguridad privada ALFA, consideró que el crecimiento de la actividad energética representa una oportunidad para consolidar emprendimientos regionales y generar condiciones laborales que permitan mantener a las familias cerca.

“Algo muy importante es lo que va a generar a futuro para nuestra gente: que no se vayan nuestros hijos”, sostuvo Sandoval, al destacar la importancia de ofrecer alternativas de desarrollo profesional dentro de la provincia.

La expectativa por el futuro energético de Río Negro

El empresario también manifestó su intención de participar en Argentina LNG, aprovechando la experiencia adquirida mediante los servicios que actualmente presta su compañía en VMOS. La posibilidad de sostener esas contrataciones aparece como una oportunidad de crecimiento.

“Estos proyectos son sumamente importantes no solo para Sierra Grande sino para todo Río Negro, más que nada por la mano de obra local y el progreso que eso significa”, afirmó el titular de ALFA.