Partió sin previo aviso un hombre "con un corazón único". Fue "el primero y último en fiarnos zapatillas" recuerdan sus clientes de la zona.

El Alto Valle y General Roca en particular despiden con profundo dolor a Julio Sosa , un histórico comerciante del rubro de la indumentaria deportiva. A los 59 años , dejó una huella imborrable marcada por su generosidad silenciosa , reflejada en cientos de mensajes y en la emotiva presencia de un joven cuidacoches al que le dio su primera oportunidad laboral.

Julito, como lo conocían todos, supo ganarse el afecto de generaciones enteras de vecinos a fuerza de empatía, calidez y solidaridad . Nacido y criado en el barrio Bagliani, forjó su camino en el comercio local desde muy joven.

Sus primeros pasos los dio en la tradicional Alpha Deportes, bajo el ala de Nerio Altamirano , quien no solo fue su empleador, sino también su mentor y gran amigo. Con esa experiencia a cuestas, alrededor del año 1997 cumplió el sueño del negocio propio al abrir las puertas de "La Feria del Deporte" , un local que rápidamente se convirtió en mucho más que un comercio: fue un punto de encuentro y contención para la comunidad.

Un corazón inmenso detrás del mostrador

Quienes lo conocieron coinciden en que su mejor carta de presentación era su sonrisa y su inagotable buena predisposición. "Julio era un ser sumamente bondadoso, con un corazón inmenso; jamás le iba a decir que no a nadie", relató con profunda emoción su prima Patricia al recordarlo.

Según contó su familiar, la generosidad de "Julito" no conocía de especulaciones comerciales: "Enorme la cantidad de gente que lo amaba. Ibas a la zapatería, te veía con unas zapatillas medio pelo y te decía: 'Elegí la que vos quieras, pagámelas como puedas'. Pasaba un amigo y le decía 'Julito, ¿tenés 10 lucas?' y no te daba 10, te daba 30".

El gesto que emocionó a todos en la sala velatoria

Entre las innumerables muestras de cariño durante su despedida, hubo un episodio que conmovió hasta las lágrimas a sus seres queridos. En medio del velatorio se hizo presente Neri, un joven cuidacoches de la zona, quien se acercó para darle el último adiós a quien consideraba su "jefe".

"Nos llamó la atención que apareció un trapito y nos emocionó en el velatorio de mi primo. Nos dijo que fue el primero que le dio trabajo y los trató como personas; él le barría la vereda, le ayudaba a acomodar alguna caja y Julio siempre le regalaba zapatillas, los ayudaba", relató Patricia, destacando que el reconocimiento de los vecinos es "un mimo al alma" en medio de tanto dolor. "Dejó una huella muy linda e importante en la comunidad de Roca, no hay una persona que no lo vaya a destacar", agregó.

Una despedida multitudinaria en las redes

Tras confirmarse la noticia, las redes sociales se inundaron de anécdotas que retratan de cuerpo entero la calidad humana del comerciante roquense:

Neri , el joven que lo despidió en el velatorio, escribió: "Él fue el primero en darme trabajo después de ser un trapito y barredor de veredas; me dio la posibilidad de crecer como persona. Descanse en paz, jefe... Es una gran pena".

Pablo , uno de sus tantos clientes agradecidos, recordó: "Pasá hijo, elegí las zapatillas y después me las vas pagando... Nunca voy a olvidarme de vos, Julio. Gracias por tantos gestos, hiciste que lo casi imposible se pueda cumplir en esos tiempos. Que descanses en paz".

Angélica sumó su pesar por la pérdida: "Qué triste noticia, Julio. Gracias por tener ese corazón tan bondadoso con la gente que iba a tu local; siempre tenías la predisposición de decir 'si no alcanza, después me la pagás'. Nunca me voy a olvidar, fuiste un hombre muy gentil".

Luis, por su parte, expresó su acompañamiento a los seres queridos: "Qué triste noticia. Permitan expresar acompañamiento, respeto y empatía ante el fallecimiento de un ser querido en Roca. Mis pensamientos están con toda su familia en este momento tan difícil".

Con su partida, General Roca pierde a un comerciante de los de antes, de esos que entendían el trabajo no solo como un medio de vida, sino como una herramienta diaria para tenderle una mano al otro.