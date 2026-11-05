Dolor en Cipolletti por la muerte de querido vecino: la valiente decisión que tomó en el final

Diego, su hijo, es chofer de ambulancia del Hospital donde pasó su último tiempo José. “Lo conocían y querían todos”, al hermano de Luis, el popular huevero.

Profundo pesar y dolor en Cipolletti y la zona por la muerte de José Reinaldo Navarro , un querido vecino de la ciudad. Luego de luchar durante seis meses contra un agresivo tumor de pulmón, José falleció en las últimas horas y su partida deja una huella imborrable tanto entre sus seres queridos como en el Hospital Pedro Moguillansky , donde permaneció internado durante más de dos meses recibiendo cuidados y el cariño de todo el personal.

José fue un hombre sumamente trabajador y estimado en la región. Durante 15 años se desempeñó en el depósito "El Papero", sumó otros 6 años en el Expreso Nuevo Valle y trabajó durante 12 años como encargado de pintores en edificios para la empresa MX4 en la ciudad de Neuquén . Su esfuerzo cotidiano le valió el respeto y la amistad de muchísima gente, cosechando un amplio círculo de afectos tanto en Cipolletti como en Neuquén.

Sus raíces comunitarias también marcaron su historia personal: vivió durante muchos años en el Ferrocarril , sobre la calle Tres Arroyos, junto a sus hermanos Bety, Luis (popular vendedor de huevos) , Rubén, Sandra, Jorge y Marcelo . En aquel entorno familiar, su hermana Bety asumió un rol fundamental como figura materna, siendo hoy una de las personas que más siente y sufre su partida.

Luis, el famoso huevero cipoleño, muy golpeado por el fallecimiento de su hermano de José.

José tenía cuatro hijos: Diego (quien se desempeña como chofer de ambulancia en el hospital local), Leandro, Jeremías y Eluney. Todos ellos, junto a sus amigos, lo recordarán siempre "como la excelente persona que fue y como un ejemplo intachable de trabajo y dedicación".

Una valiente decisión en el tramo final

El avance del tumor pulmonar diagnosticado hace siete meses llevó a que el proceso de su enfermedad se volviera cada vez más duro en la etapa final. Frente a este panorama, José tomó una determinación íntima y de enorme valentía: solicitar la sedación paliativa.

"Tuvo el valor de pedir su sedación porque ya no aguantaba más. Nos pusimos en su lugar y lo acompañamos en su decisión", relató su hijo Diego. La familia comprendió y respaldó de manera incondicional la voluntad de José, garantizando que sus últimos momentos transcurrieran con total dignidad y contención.

Reconocimiento y gratitud eterna al Hospital de Cipolletti

A lo largo de sus más de dos meses de internación, José se ganó el afecto de las distintas áreas del centro de salud. Antes de su fallecimiento, su familia quiso hacer pública una emotiva carta de agradecimiento dedicada a los médicos, enfermeros, personal de cirugía, equipo de cuidados paliativos y cocineros.

"Solo tenemos palabras de agradecimiento al equipo de profesionales que fueron indispensables en estos seis meses, en el proceso de su enfermedad y en el acompañamiento a la familia. Fueron más de dos meses de internación y cuidado hacia él. Desde ya, muchas gracias, gracias y gracias", expresaron de manera conjunta sus allegados.

Por su parte, las autoridades y trabajadores del Hospital respondieron con profundo respeto: "Agradecemos sus palabras y el reconocimiento hacia los distintos equipos de nuestro hospital que acompañaron a José y a sus seres queridos durante este proceso. Desde el Hospital Cipolletti, acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento".