Buscan a dos hombres que escaparon de la Policía y descartaron un revólver de grueso calibre

Merodeaban en moto por la calle Antártida Argentina. Al advertir a la Policía escaparon y arrojaron el arma en el Parque Norte.

El arma secuestrada por policías de la Comisaría 32, luego de que la descartaran desde una moto en la que iban dos hombres, quienes son buscados.

Dos hombres son buscados por la policía tras escapar luego de descartar un arma de fuego de grueso calibre en un procedimiento realizado durante los primeros minutos de este jueves en un sector de la zona norte de Cipolletti.

Un llamado alertó que se habían activado alarmas domiciliarias en la calle Antártida Argentina, que corre paralela a la avenida circunvalación Humberto Ilia, lo que movilizó a efectivos de la Comisaría 32 .

Un patrullero de esa dependencia concurrió al lugar y se encontró con una persona que se movilizaba en una moto, quien indicó que andaban merodeando en forma sospechosa dos sujetos en una moto tipo 110 cc color negro. También indicó el vecino que andaban armados.

Rastrillaje y hallazgo de un arma de fuego

Con esos datos los efectivos iniciaron rastrillajes por el área, y al tomar la calle La Esmeralda observaron que circulaba un rodado con las características descriptas con dos hombres a bordo, por lo que salieron tras ellos.

Sin embargo, escaparon a toda velocidad, y en esa maniobra los policías advirtieron que al pasar por el Parque Norte uno de los prófugos arrojó un objeto al piso. Pese a que los persiguieron, ambos desconocidos lograron evadirse. Al volver al sitio donde habían hecho el descarte, los uniformados encontraron un arma de fuego tipo revólver, cromado.

Ante el hallazgo, convocaron al personal del Gabinete de Criminalística, quienes constaron que se trata de un revolver calibre 32 largo, con una inscripción “marca Detective” en el lateral derecho y “trademark” en el izquierdo, con 5 cartuchos.

El arma fue secuestrada y será peritada para determinar su posible procedencia. También analizarán las huellas dactilares recabadas, en busca de los responsables que la portaban. En este sentido, las autoridades cuentan con imágenes de cámaras de seguridad como herramiente relevante para encontrar a los desconocidos. En la esquina de La Esmeralda y circunvalación Ilia hay un domo del 911, y otro a pocas cuadras, en La Esmeralda y Esquiu.

Otra fuga, pero sin éxito

A fines del mesa pasado se produjo otra fuga en moto también por el Parque Norte. En ese caso dos motociclistas intentaron escapar de un control de rutina. La fuga atravesó distintos barrios y terminó con ambos jóvenes interceptados.

La intervención comenzó cuando personal de la Comisaría 32° realizaba tareas preventivas en la intersección de Mengelle y Arenales. Allí, los uniformados observaron dos motocicletas que circulaban juntas y decidieron avanzar con su identificación.

Una de ellas, una Honda XR 300 de color rojo y blanco, presentaba características similares a una motocicleta denunciada como robada horas antes en el centro cipoleño. Esa coincidencia despertó las sospechas de los efectivos.

Cuando los policías intentaron detener su marcha, ambos conductores aceleraron y comenzaron una fuga a gran velocidad. Lejos de acatar las indicaciones, emprendieron una peligrosa carrera por diferentes sectores de la ciudad.

Una persecución controlada, tuvo lugar en Cipolletti.

Los motociclistas continuaron por calle Mengelle, tomaron diagonal La Plata en dirección este y posteriormente avanzaron por Turrín. Durante el recorrido, los patrulleros mantuvieron una persecución constante para evitar que lograran escapar.

La situación alcanzó su momento de mayor tensión cuando los jóvenes ingresaron al Parque Norte, aparentemente con la intención de aprovechar los caminos internos y el espacio verde para despistar a los efectivos policiales.

Sin embargo, la maniobra no tuvo el resultado esperado. El conductor de la motocicleta de mayor cilindrada perdió el control del rodado y cayó al suelo, mientras su acompañante, que circulaba en otra moto, intentó auxiliarlo.

Tras identificar a los involucrados, los investigadores comprobaron que quien conducía la Honda XR 300 era un adolescente de 16 años. Además, confirmaron que el vehículo registraba una denuncia por robo radicada en la Comisaría 4°. En tanto, el segundo involucrado era un joven mayor de edad que conducía una Honda Wave de 110 centímetros cúbicos. Aunque el vehículo no presentaba requerimientos judiciales, fue retenido por personal municipal.