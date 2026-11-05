Decomisaron cerca de 80 kilos de carne de caballo que transportaban de manera ilegal y sin resguardo sanitario

Fue en un operativo vehicular realizada en la margen sur del río Negro. La mercadería era llevada en un vehículo que carecía de habilitación.

La carne de caballo secuestrada por policías del cuerpo de Seguridad Vial de Paso Córdoba. La llevaban en bolsas, carecía de los sellos sanitarios y en un vehículo sin habilitación.

Policías del Cuerpo de Seguridad Vial de Paso Córdoba , el sector barrial de General Roca ubicado en la margen sur del río Negro, secuestró alrededor de 80 kilos de carne de caballo que eran transportados en una camioneta sin ningún tipo de resguardo sanitario.

El operativo se realizó el último martes a la altura del kilómetro 121 de la Ruta Provincial 6 , que se lleva a los campos del interior del territorio rionegrino. Fuentes de la fuerza indicaron que los efecivos realizaban un control vehicular cuando interceptaron una camioneta Ford color blanco que circulaba desde la zona rural hacia el área urbana. Al detener su marcha y proceder a su inspección, el conductor anticipó que trasladaba carne.

Los uniformados encontraron que llevaba distintos cortes de carne equina distribuidos en bolsas blancas arpilleras y envueltos en una toalla. Toda la mercadería carecía de cadena de frío y de sellos sanitarios exigidos, además de que el vehículo no estaba habilitado para desarrollar ese tipo de actividad.

Qué pasó con el producto secuestrado

Ante las irregularidades detectadas, se dio intervención a las autoridades competentes y se dispuso el decomiso de la totalidad de la carne. La medida quedó documentada mediante el acta de infracción Nº 2728 del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, por incumplimiento de la Ley Provincial 2534. Posteriormente, la carne fue incinerada en presencia de un testigo.

"El procedimiento forma parte de los controles preventivos que desarrolla la Policía de Río Negro en las rutas provinciales, donde la verificación de vehículos y cargas también permite detectar irregularidades vinculadas al transporte de productos de origen animal y resguardar las condiciones sanitarias", destacaron desde el gobierno provincial.

Dos demorados en Valle Azul

En los últimos días, durante la noche y la madrugada, se realizaron distintos operativos de prevención y controles policiales en jurisdicción de Valle Azul, la localidad cercana a Villa Regina, con la participación de efectivos de varias unidades, informó la Policía.

Los procedimientos se desarrollaron entre las 18:30 y las 3 de la madrugada, con la intervención de personal de la Brigada Rural de Valle Azul, la Brigada Rural de Ingeniero Huergo y la Brigada Rural y Montada de General Roca.

Los controles se realizaron en distintos sectores de la Ruta Provincial 7, incluyendo el acceso al puente, el ingreso a la localidad de Valle Azul, la zona de Chacra Azul y el sector de Lote 05. Posteriormente, alrededor de las 3:40, efectivos fueron convocados por la Unidad 58° de Valle Azul para prestar colaboración ante una riña en la vía pública, en la que participaban varias personas.

Como resultado del procedimiento, dos hombres fueron demorados por infracciones a los artículos 40, inciso A, y 41, inciso E, de la Ley Provincial 532, correspondiente al régimen contravencional. Se dio intervención a la jueza de Paz de Chichinales.