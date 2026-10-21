Provincia LMCipolletti Alto Valle Impactante vuelco de una camioneta en una ruta del Alto Valle: Cómo se encuentra su conductor

El accidente se produjo durante la mañana de este miércoles, por causas que no habían sido establecidas. Policías y equipos médicos acudieron a la emergencia Agregar LM Cipolletti a







La camioneta Ford Ranger volcó en la zona de Paso Córdoba. Su conductor sufrió lesiones de menor consideración en un brazo y no requirió se trasladado al hospital. Policía Río Negro

Una camioneta volcó en la Ruta Provincial 6, en la zona de Paso Córdoba, el paraje cercano a General Roca, y su conductor pese a los daños que sufrió el rodado, solo sufrió lesiones de menor consideración.

El accidente de tránsito se produjo durante la mañana de este miércoles a la altura del kilómetro 136, en el sector conocido como “Bajada de Zinelli”, informaron medios de la localidad rionegrina.

Policías del Destacamento Especial Paso Córdoba se trasladaron al lugar junto con equipos médicos en una ambulancia para asistir al damnificado, quien manifestó dolencias en uno de sus brazos, aunque se constató que se encontraba en buen estado general de salud, sin necesidad de trasladarlo al hospital, precisó el sitio todonoticiasroca.com.ar.