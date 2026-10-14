Dolor en el Alto Valle por la muerte de querido y reconocido doctor: "Gracias por tanto"

Su vocación y calidez humana lo convirtieron en un médico muy valorado en la zona. "Un gran ser humano, un médico único", lo recuerdan sus pacientes. Su pasión por los perros ovejeros.

Todo Allen y el Alto Valle despiden con profundo dolor al doctor Néstor Andrada , cuya muerte fue confirmada en las últimas horas por su hijo a través de las redes sociales. Con una vasta trayectoria en la salud pública y privada, el profesional dejó una marca imborrable entre sus pacientes y colegas a lo largo de décadas de trabajo ininterrumpido.

Andrada edificó un sólido recorrido profesional como médico traumatólogo , atendiendo a múltiples generaciones de vecinos en Allen y en diversas ciudades de la región. Durante los últimos años de su carrera, su vocación por el bienestar integral lo llevó a especializarse en terapias alternativas , con una destacada labor en ozonoterapia .

Más allá de los consultorios, el médico cultivó una intensa faceta personal ligada al mundo animal: su profunda pasión por los perros de raza pastor alemán. Este vínculo lo convirtió en un referente del movimiento ovejerista regional, espacio donde colaboró activamente en la crianza, desarrollo y difusión de la raza.

Según se supo, su deceso ocurrió en un sanatorio de Cipolletti y sus restos serán trasladados a General Roca.

Emotivas muestras de afecto y mensajes de la comunidad

Tras conocerse la noticia compartida por su entorno familiar, las redes se llenaron de mensajes de condolencias y recuerdos para Andrada, quien partió de este mundo a los 78 años, y su familia. "Abrazo al cielo Néstor, descansa en paz. Seguiremos en algún momento hablando de política. Abrazos a Alicia, José, Fede y Lucas", expresó uno de los vecinos allegados.

Por su parte, otros miembros de la comunidad sumaron emotivas palabras de agradecimiento: "Buen viaje Doc Néstor Andrada y gracias por tanto, condolencias a su familia y que la Luz del Señor lo reciba, amén".

El impacto de su partida también se reflejó en reflexiones dedicadas a su calidez humana, con mensajes como "Doc... ya estás en una estrella... un gran ser humano, un médico único. Un abrazo a Alicia, para vos y tus hijos... ahora estás en total paz", mientras que otros sintetizaron el dolor colectivo señalando que se trata de "una triste noticia, ¡gran persona y profesional! Q.E.P.D. Doc, fuerte abrazo a Alicia y sus hijos".