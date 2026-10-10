Dolor por la muerte de Carlitos, un ícono de las calles del Alto Valle: "Venderá sus pochoclos en el cielo"

Tristeza en el último adiós al popular vendedor ambulante. Un personaje que supo ganarse el respeto y el cariño de los vecinos de la región.

Carlitos García, uno de los primeros vendedores ambulantes de la zona.

El Alto Valle y en especial General Roca despiden con dolor a Carlos García , uno de los primeros vendedores ambulantes de la ciudad y un referente entrañable del trabajo cotidiano. La noticia generó de inmediato una ola de afecto y nostalgia entre vecinos de distintas generaciones que compartieron con él el paisaje urbano de años pasados.

Carlos no solo vendía pochoclos, garrapiñadas, maní crocante y algodón de azúcar; construía lazos . Con su carrito y su presencia constante, recorrió durante décadas las calles roquenses e incluso trazó recorridos por localidades vecinas como Cervantes y la zona del río, convirtiéndose en un personaje inseparable de la memoria colectiva local.

La figura de Carlos García evoca una época marcada por el sacrificio y la cercanía entre vecinos. Desde la página Roca del Ayer expresaron el sentir general de la ciudad: "Su recorrido por las calles de Roca permanecerá en la memoria de quienes tuvieron la dicha de conocerlo y de aquellos tiempos en los que el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio marcaban la vida de cada día. Hasta siempre, Carlos. Que brille para vos la luz eterna y que descanses en la paz del Señor" .

Sus restos fueron velados en la Empresa Dinielo, ubicada en la calle Villegas 1045, donde familiares y allegados se acercaron a darle el último adiós.

Mensajes de afecto y recuerdos que perduran

Tras conocerse la triste noticia, las redes sociales y los espacios de homenaje se llenaron de emotivos testimonios de vecinos que recordaron su calidez y su incansable labor:

Claudia: "Mis condolencias a toda la familia... Tantas veces nos visitó en Cervantes... Siempre presente. Un abrazo".

Tata: "Carlos QEPD. Recuerdos inolvidables de nuestra adolescencia y la venta puerta a puerta. Un genio Carlos, mi más profundo pésame a toda la familia".

Homenaje a la amabilidad y el trabajo: "¡147! Le decía mi padre cuando se cruzaban en el río vendiendo. Gracias a mi padre lo conocí y en algunas oportunidades me ha regalado los ricos maní crocantes. Saludos a la familia García de parte de mi padre José María. ¡Dios les bendiga y les dé fuerzas a los hijos para seguir adelante con lo que su padre les enseñó!".

El recuerdo de sus sabores: "Pochoclo, garrapiñadas, algodón de azúcar... Todo muy rico y con muy buena atención. Ahora las venderá en el cielo".

General Roca despide a un hacedor de su historia cotidiana, un hombre humilde cuyo legado de honestidad y esfuerzo quedará guardado para siempre en el corazón de la comunidad.