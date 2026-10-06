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Dolor en Cipolletti en el último adiós al querido Jacinto, "el mejor carnicero"

Cientos de mensajes destacan su don de buena gente, alegría y ansias de jubilarse "para disfrutar sus nietos". "Excelente persona", coinciden todos.

Jacinto

Jacinto, una cara conocida en la ciudad, un tipo sumamente querido en Cipolletti.

Se renuevan las muestras de dolor en la despedida a Jacinto Flores, un querido carnicero y vecino de Cipolletti que falleció en las últimas horas a los 65 años. Su partida deja una huella imborrable en familiares, amigos y en todos aquellos clientes que a diario compartieron con él una sonrisa detrás del mostrador.

Conmocionados por la noticia, vecinos, excompañeros de trabajo y amigos inundaron las redes sociales con innumerables muestras de afecto, recordando su calidad humana, su alegría constante y su paso por emblemáticos comercios locales como La Anónima, Cooperativa 22 de Octubre y el Hogar Obrero.

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"Tipazo y muy buen compañero de trabajo. Abrazo a la familia", expresó, por ejemplo, Rodrigo García. Por su parte, Paula destacó también en Facebook: "Gran persona, siempre sacando una sonrisa cuando ibas a comprar".

Los recuerdos de su calidez humana también se hicieron presentes. Mabel recordó con nostalgia: "Q.E.P.D. Jacinto querido amigo, me quedo con los recuerdos cuando trabajamos en el Hogar Obrero, siempre haciendo chistes". En la misma línea, Doris agregó: "Gran recuerdo de él, en aquellos años en la Cooperativa 22 de Octubre y del Hogar Obrero. Condolencias a su familia".

En los últimos tiempos, Jacinto se desempeñaba en una carnicería dentro del mercado Tomasito de calle Mengelle, casi Lavalle.

Pasiones, amigos y la ilusión de la jubilación

Jacinto no solo era recordado por su labor comercial, sino también por sus momentos de esparcimiento y su profundo amor por los suyos. Amigo de la infancia y compañero de deportes, Víctor lo despidió diciendo: "Jacinto, vecino y amigo de la infancia, se nos fue una gran persona, descansa en paz, dejaste huella en esta vida". A las condolencias se sumó Silvina, quien rememoró: "Cómo nos reíamos jugando al vóley. Que descanses en paz y tu familia encuentre consuelo a tu pérdida".

Entre los mensajes de despedida, otro vecino recordó su fanatismo y su gran ilusión familiar: "Hincha acérrimo de River", señalaron, lamentando además que esperaba con ansias la llegada de su jubilación "para disfrutar de sus nietos, hablaba con tanto amor de sus nietos y su esposa".

Se fue Jacinto, "el mejor carnicero", como lo elogiaron varios clientes. En medio del dolor, sus restos fueron velados en las últimas horas, mientras su familia y amigos elevan una oración en su memoria por su eterno descanso. ¡Gracias y hasta siempre Jacinto!

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