Dolor en Cipolletti en el último adiós al querido Jacinto, "el mejor carnicero"
Cientos de mensajes destacan su don de buena gente, alegría y ansias de jubilarse "para disfrutar sus nietos". "Excelente persona", coinciden todos.
Se renuevan las muestras de dolor en la despedida a Jacinto Flores, un querido carnicero y vecino de Cipolletti que falleció en las últimas horas a los 65 años. Su partida deja una huella imborrable en familiares, amigos y en todos aquellos clientes que a diario compartieron con él una sonrisa detrás del mostrador.
Conmocionados por la noticia, vecinos, excompañeros de trabajo y amigos inundaron las redes sociales con innumerables muestras de afecto, recordando su calidad humana, su alegría constante y su paso por emblemáticos comercios locales como La Anónima, Cooperativa 22 de Octubre y el Hogar Obrero.
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"Tipazo y muy buen compañero de trabajo. Abrazo a la familia", expresó, por ejemplo, Rodrigo García. Por su parte, Paula destacó también en Facebook: "Gran persona, siempre sacando una sonrisa cuando ibas a comprar".
Los recuerdos de su calidez humana también se hicieron presentes. Mabel recordó con nostalgia: "Q.E.P.D. Jacinto querido amigo, me quedo con los recuerdos cuando trabajamos en el Hogar Obrero, siempre haciendo chistes". En la misma línea, Doris agregó: "Gran recuerdo de él, en aquellos años en la Cooperativa 22 de Octubre y del Hogar Obrero. Condolencias a su familia".
En los últimos tiempos, Jacinto se desempeñaba en una carnicería dentro del mercado Tomasito de calle Mengelle, casi Lavalle.
Pasiones, amigos y la ilusión de la jubilación
Jacinto no solo era recordado por su labor comercial, sino también por sus momentos de esparcimiento y su profundo amor por los suyos. Amigo de la infancia y compañero de deportes, Víctor lo despidió diciendo: "Jacinto, vecino y amigo de la infancia, se nos fue una gran persona, descansa en paz, dejaste huella en esta vida". A las condolencias se sumó Silvina, quien rememoró: "Cómo nos reíamos jugando al vóley. Que descanses en paz y tu familia encuentre consuelo a tu pérdida".
Entre los mensajes de despedida, otro vecino recordó su fanatismo y su gran ilusión familiar: "Hincha acérrimo de River", señalaron, lamentando además que esperaba con ansias la llegada de su jubilación "para disfrutar de sus nietos, hablaba con tanto amor de sus nietos y su esposa".
Se fue Jacinto, "el mejor carnicero", como lo elogiaron varios clientes. En medio del dolor, sus restos fueron velados en las últimas horas, mientras su familia y amigos elevan una oración en su memoria por su eterno descanso. ¡Gracias y hasta siempre Jacinto!
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