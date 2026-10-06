Dolor en Cipolletti en el último adiós al querido Jacinto, "el mejor carnicero"

Cientos de mensajes destacan su don de buena gente, alegría y ansias de jubilarse "para disfrutar sus nietos". "Excelente persona", coinciden todos.

Se renuevan las muestras de dolor en la despedida a Jacinto Flores , un querido carnicero y vecino de Cipolletti que falleció en las últimas horas a los 65 años . Su partida deja una huella imborrable en familiares, amigos y en todos aquellos clientes que a diario compartieron con él una sonrisa detrás del mostrador.

Conmocionados por la noticia, vecinos, excompañeros de trabajo y amigos inundaron las redes sociales con innumerables muestras de afecto , recordando su calidad humana, su alegría constante y su paso por emblemáticos comercios locales como La Anónima , Cooperativa 22 de Octubre y el Hogar Obrero .

"Tipazo y muy buen compañero de trabajo. Abrazo a la familia", expresó, por ejemplo, Rodrigo García . Por su parte, Paula destacó también en Facebook : "Gran persona, siempre sacando una sonrisa cuando ibas a comprar".

Los recuerdos de su calidez humana también se hicieron presentes. Mabel recordó con nostalgia: "Q.E.P.D. Jacinto querido amigo, me quedo con los recuerdos cuando trabajamos en el Hogar Obrero, siempre haciendo chistes". En la misma línea, Doris agregó: "Gran recuerdo de él, en aquellos años en la Cooperativa 22 de Octubre y del Hogar Obrero. Condolencias a su familia".

En los últimos tiempos, Jacinto se desempeñaba en una carnicería dentro del mercado Tomasito de calle Mengelle, casi Lavalle.

Pasiones, amigos y la ilusión de la jubilación

Jacinto no solo era recordado por su labor comercial, sino también por sus momentos de esparcimiento y su profundo amor por los suyos. Amigo de la infancia y compañero de deportes, Víctor lo despidió diciendo: "Jacinto, vecino y amigo de la infancia, se nos fue una gran persona, descansa en paz, dejaste huella en esta vida". A las condolencias se sumó Silvina, quien rememoró: "Cómo nos reíamos jugando al vóley. Que descanses en paz y tu familia encuentre consuelo a tu pérdida".

Entre los mensajes de despedida, otro vecino recordó su fanatismo y su gran ilusión familiar: "Hincha acérrimo de River", señalaron, lamentando además que esperaba con ansias la llegada de su jubilación "para disfrutar de sus nietos, hablaba con tanto amor de sus nietos y su esposa".

Se fue Jacinto, "el mejor carnicero", como lo elogiaron varios clientes. En medio del dolor, sus restos fueron velados en las últimas horas, mientras su familia y amigos elevan una oración en su memoria por su eterno descanso. ¡Gracias y hasta siempre Jacinto!