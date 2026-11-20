La Municipalidad informó el cronograma de servicios para el próximo fin de semana largo, que incluirá el feriado nacional del próximo 23 de noviembre.

Enterate cómo funcionarán los servicios municipales durante el fin de largo.

La Municipalidad de Cipolletti informó cómo funcionarán los servicios públicos durante el próximo feriado nacional del lunes 23 de noviembre, fecha a la que se trasladó la conmemoración por el Día de la Soberanía Nacional .

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, se comunicó que el cronograma de recolección de residuos domiciliarios se desarrollará con total normalidad en toda la ciudad.

Por su parte, el Cementerio local permanecerá abierto durante la jornada del lunes en el horario de 9 a 17.

El Municipio de Cipolletti dispuso el inicio de un plan de acción en los barrios de las ciudad para recuperar la transitabilidad de las calles.

Sobre mantenimiento vial en diferentes puntos de la ciudad

Desde Servicios Públicos se informó que este jueves 19 de noviembre, se desarrollan tareas de nivelación, repaso y acondicionamiento de calles de tierra en los barrios María Elvira, San Jorge, 10 de Febrero y 2 de Febrero, además de intervenciones sobre calle Rural B19.

En forma complementaria, las cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas ejecutan trabajos de cordón cuneta y preparación de base sobre calle Estrada, entre Falucho y Venezuela. Asimismo, en España, casi Yrigoyen, se lleva adelante la preparación de base para la posterior reparación del pavimento de hormigón. También continúan las obras de cordón cuneta sobre calle Rivadavia, entre Salta y Blas Parera.

Por otra parte, se realizan tareas de limpieza y mantenimiento de conductos pluviales en el sector del puente ferroviario sobre la Ruta Nacional Nº 151, una intervención fundamental para garantizar el correcto escurrimiento del agua y el funcionamiento de la infraestructura existente.

Estas acciones forman parte del cronograma diario de mantenimiento que el Municipio lleva adelante en diferentes sectores de la ciudad, con el fin de mejorar la circulación.

Atención ante emergencias

Desde el Ejecutivo recordaron que, ante cualquier urgencia o reclamo, los vecinos pueden comunicarse durante las 24 horas con la Central de Emergencias Municipal llamando al teléfono gratuito 109.

Estefania Petrella

Cipolletti Limpia: cuándo y dónde será el próximo operativo de recolección de residuos voluminosos

El Municipio llevará adelante una nueva edición del programa Cipo Limpia los días viernes 27 y sábado 28 de noviembre. En esta oportunidad, el operativo abarcará el cuadrante comprendido por las calles Venezuela, Perón, Illia y Naciones Unidas.

La iniciativa permite que los vecinos puedan deshacerse de residuos voluminosos acumulados en sus viviendas y patios. De esta manera, se busca contribuir al cuidado del ambiente y prevenir la formación de microbasurales.

Las tareas de recolección estarán a cargo del personal de Servicios Públicos. Para facilitar el trabajo de los equipos, se solicita a los vecinos depositar los elementos sobre la vereda, sin obstaculizar la circulación peatonal.

Días y horarios del operativo

El cronograma establecido para el retiro en el sector mencionado se dividirá en dos jornadas:

Viernes 27 : de 7 a 14 .

Sábado 28: de 7 a 12.

Qué residuos se pueden retirar

Durante el desarrollo de las jornadas, se podrán sacar a la vereda los siguientes materiales:

Electrodomésticos de gran tamaño, como termotanques, cocinas y calefactores.

Muebles.

Ramas.

Escombros.

Hierros y chapas.

A través de Cipo Limpia, el Municipio continúa promoviendo acciones destinadas a mejorar la gestión de residuos, reducir la formación de microbasurales y mantener espacios públicos más limpios, seguros y ordenados.