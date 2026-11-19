Comienza el cierre de año para 9 mil cipoleños que pasaron por escuelas deportivas
El Municipio confirmó el cronograma de actividades que se desarrollarán hasta el 12 de diciembre. Habrá encuentros de distintas disciplinas en varios espacios de la ciudad.
Las escuelas deportivas municipales de Cipolletti comenzaron a preparar el cierre del ciclo 2026, después de un año marcado por el crecimiento de las actividades y la participación de miles de vecinos de diferentes edades.
Según informó la Dirección General de Deportes, durante este año más de 9.000 personas participaron de las distintas disciplinas ofrecidas por el Municipio. Las propuestas se desarrollaron en gimnasios, complejos deportivos y espacios comunitarios de la ciudad.
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El cierre de las actividades se realizará de manera escalonada, con encuentros programados desde el 20 de noviembre hasta el 12 de diciembre. Cada disciplina tendrá su propia jornada para despedir el año deportivo.
Desde el Municipio destacaron que las escuelas deportivas experimentaron un crecimiento durante 2026, consolidándose como espacios de formación, inclusión y desarrollo deportivo, además de promover la participación de niños, adolescentes, adultos y personas mayores.
Más de 9.000 vecinos participaron de las escuelas deportivas municipales
Las propuestas deportivas se distribuyeron en diferentes sectores de Cipolletti, con el objetivo de facilitar el acceso a las actividades y ofrecer alternativas recreativas y formativas para personas de distintas edades.
Entre los principales establecimientos utilizados se encuentran el Complejo Deportivo Municipal, ubicado en Saavedra 190, y el Complejo de Desarrollo Deportivo Municipal, situado en Naciones Unidas 1700, donde funciona el Estadio Municipal.
También se desarrollaron actividades en el Gimnasio Municipal N°1, ubicado sobre Mengelle casi Circunvalación Illia; el Gimnasio N°2, en Pastor Bowdler y Ecuador; y el Gimnasio N°3, sobre San Martín casi Brentana.
A estos establecimientos se sumaron distintos centros comunitarios y espacios barriales, que permitieron ampliar la oferta deportiva y sostener propuestas destinadas a vecinos que buscan incorporar la actividad física a sus rutinas.
Durante el año, las escuelas municipales también representaron a Cipolletti en encuentros, torneos y campeonatos regionales y nacionales. Según destacaron desde el área deportiva, los participantes consiguieron resultados importantes en distintas competencias.
El cronograma completo de cierres deportivos en Cipolletti
La Dirección General de Deportes confirmó las fechas previstas para las jornadas de cierre de cada disciplina. El calendario comenzará este viernes 20 de noviembre y continuará durante las próximas semanas.
- 20 de noviembre: Liga Inclusiva de Fútbol y EFI/ODI.
- 22 de noviembre: Tiro con Arco.
- 24 de noviembre: Taekwondo.
- 25 de noviembre: Escalada para niños.
- 26 de noviembre: Tenis de Mesa.
- 27 de noviembre: AFAM CITE, EMDIC, Jiu Jitsu, AFAM, Adultos Mayores, Boxeo y Escalada para adultos.
- 28 de noviembre: Gimnasia Artística y Mini Básquet.
- 29 de noviembre: Vóley y Newcom.
- 30 de noviembre: Vóley y Newcom.
- 4 de diciembre: Judo y Defensa Personal.
- 12 de diciembre: Breaking.
El calendario contempla tanto deportes individuales como disciplinas grupales, además de propuestas inclusivas y actividades destinadas a adultos mayores. De esta manera, cada espacio podrá concretar su despedida del ciclo deportivo 2026.
Obras y mejoras para fortalecer el deporte en los barrios
El cierre de las escuelas municipales también estará acompañado por el avance del Plan Integral de Mejora y Desarrollo de Espacios Deportivos, una iniciativa que contempla intervenciones sobre la infraestructura utilizada para las actividades.
El programa incluye nuevas obras y la puesta en valor de instalaciones deportivas existentes, con el propósito de mejorar las condiciones de los espacios y acompañar el crecimiento de las distintas disciplinas municipales.
Desde el área deportiva destacaron que el desarrollo de infraestructura constituye una herramienta para continuar fortaleciendo las propuestas en los barrios y sostener la participación de vecinos durante los próximos ciclos.
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