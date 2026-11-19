Se realizará una jornada gratuita destinada a personas de 18 a 23 años. Habrá asesoramiento para elaborar currículums, entrevistas simuladas y acceso a ofertas laborales.

Convocan a jovenes de Cipolletti a una jornada de primer empleo.

Los jóvenes de Cipolletti que buscan ingresar por primera vez al mercado laboral tendrán una oportunidad para adquirir conocimientos, mejorar su presentación ante empleadores y conocer las herramientas disponibles para acceder a un puesto de trabajo.

La Secretaría de Trabajo del Gobierno de Río Negro llevará adelante una jornada gratuita denominada “Conectando Oportunidades” , destinada a personas de entre 18 y 23 años que desean conseguir su primera experiencia laboral.

La actividad se realizará el sábado 21 de noviembre, de 13 a 15 horas , en el Centro Cultural Roberto Abel , ubicado en la intersección de las calles Toschi y Tres Arroyos, en Cipolletti.

La propuesta contempla actividades prácticas, asesoramiento personalizado y herramientas para facilitar la búsqueda de empleo. La participación será libre y gratuita, por lo que los interesados podrán acercarse para aprovechar esta instancia de capacitación.

Estefania Petrella

Cómo participar de la jornada de empleo joven en Cipolletti

La convocatoria está dirigida especialmente a estudiantes que cursan los últimos años de la escuela secundaria y a quienes ya finalizaron sus estudios, pero todavía no lograron incorporarse al mundo del trabajo.

Uno de los principales objetivos del encuentro será acompañar a los participantes en la elaboración de su primer currículum vitae (CV), un documento fundamental para presentarse ante empresas, comercios y otras organizaciones que buscan incorporar personal.

Quienes ya cuenten con un currículum podrán aprovechar la jornada para revisarlo, actualizarlo y mejorar su presentación. La actividad tendrá una modalidad práctica y participativa, orientada a trabajar sobre las necesidades de cada asistente.

Desde la organización recomendaron concurrir con una computadora personal o llevar una copia digital o impresa del currículum. De esta manera, los jóvenes podrán trabajar directamente sobre sus documentos durante la capacitación.

Entrevistas laborales: cómo prepararse para conseguir el primer trabajo

Otro de los ejes centrales de Conectando Oportunidades será la preparación para las entrevistas laborales, una de las instancias que suelen generar mayores dudas entre quienes buscan incorporarse por primera vez al mercado de trabajo.

Durante el encuentro se realizarán simulaciones de entrevistas de trabajo, con el propósito de que los participantes puedan familiarizarse con los procesos de selección y adquirir herramientas para desenvolverse con mayor seguridad y confianza.

Esta propuesta permitirá que los asistentes tengan una aproximación práctica a situaciones habituales de una búsqueda laboral, complementando los conocimientos vinculados con la elaboración del currículum y la presentación de sus antecedentes personales.

Registro de Empleo Joven: cómo acceder a las ofertas laborales en Río Negro

Además de las actividades prácticas, la jornada incluirá información sobre el empleo registrado y los diferentes recursos que ofrece la provincia para acompañar a quienes están buscando oportunidades de inserción en el ámbito laboral.

Los participantes recibirán asesoramiento para inscribirse en el Registro de Empleo Joven, una de las herramientas que se darán a conocer durante el encuentro organizado por la Secretaría de Trabajo de Río Negro.

También se explicará el funcionamiento de la plataforma del Servicio de Empleo Rionegrino (SER), que permite consultar ofertas laborales vigentes en Río Negro y conocer oportunidades disponibles dentro del territorio provincial.