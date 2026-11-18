El próximo jueves 3 de diciembre de 9 a 12 horas en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se realizará una jornada de visibilización e inclusión, en la Plaza San Martín.

Cipolletti realizará una jornada por el día internacional de las personas con discapacidad.

El próximo jueves 3 de diciembre de 9 a 12 horas en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad , se realizará una jornada de visibilización e inclusión , en la Plaza San Martín de calle Roca y Miguel Muñoz de la ciudad.

La jornada se desarrollará en conjunto con diversas instituciones y organizaciones que trabajan con y para las personas con discapacidad entre las que participarán:

La propuesta incluye una muestra de talleres por parte de quienes asisten a estos espacios, exposición de manualidades, producciones y trabajos de las instituciones. También se encuentran trabajando en presentaciones artísticas de baile y música en vivo.

Sobre la caminata inclusiva

Las distintas instituciones que a diario trabajan para un abordaje integral de la salud y la insersión laboral de las personas con discapacidad, han confirmado la realización de la tradicional "caminata inclusiva".

El recorrido de la caminata iniciará desde la Plaza San Martín, por calle Miguel Muñoz, girando por Roca hasta Villegas, y continuando luego por Yrigoyen hasta España.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Desde la Municipalidad de Cipolletti, se invita a los vecinos a participar de la iniciativa y acompañar las jornadas.

Agenda de talleres y cursos de capacitación en Cipolletti

La agenda de capacitaciones, impulsada por la Dirección de Capacitación y Empleo, se desarrolla durante todo el año y apunta a fortalecer habilidades, fomentar el emprendedurismo y ofrecer herramientas útiles para distintos perfiles profesionales.

Las charlas, talleres y cursos que se brindan a través de la Dirección municipal son gratuitos y están orientados a la búsqueda de empleo, reafirmando el compromiso municipal con la generación de oportunidades y el desarrollo local. La agenda semanal prevista, es la siguente:

Este jueves 19 de noviembre se realizán las siguientes clases y actividades:

9 horas: Última clase y entrega de Certificados de Elaboración Pastas Pichi Nahuel.

14 horas: Maquillaje Adolescencia en CPC del DVNe

14 horas:Traje de Baño en CPC de Pichi Nahuel

En tanto, el viernes 20 de noviembre los horarios para los cursos y talleres comenzarán así:

9 horas: Maquillaje 1200 Viviendas

9 horas: Panadería en el CPC de Ferri

9 horas: Última clase y entrega de Certificados de Elaboración Pastas en el CPC de Pichi Nahuel

13 horas: Panadería en el CPC de Ferri

16 horas Cocina Saludable en 1200 Viviendas

Por consultas y/o más información comunicarse al: 299-5789466 o al correo electrónico: [email protected].