La convocatoria busca incorporar empleados administrativos. Conocé los plazos, las condiciones de participación y las etapas de evaluación.

El Poder Judicial de Río Negro abrió este miércoles 18 de noviembre las inscripciones para un concurso público externo destinado a incorporar personal administrativo en la localidad de Río Colorado . La convocatoria contempla diferentes instancias de evaluación y permitirá conformar órdenes de mérito para cubrir futuras vacantes.

La búsqueda laboral corresponde a la Segunda Circunscripción Judicial y está dirigida a postulantes interesados en ingresar a los escalafones “A” y “B”, con categoría de Escribiente . El procedimiento fue oficializado mediante la Resolución 1092/2026-STJ.

Las personas interesadas podrán completar su inscripción exclusivamente por internet, a través del sitio oficial del organismo. El plazo permanecerá abierto hasta el viernes 27 de noviembre a las 13.30 , sin contemplar presentaciones presenciales.

Cuáles son los requisitos para ingresar al Poder Judicial

La convocatoria establece una serie de requisitos obligatorios que deberán cumplir quienes aspiren a incorporarse. Entre ellos, se exige tener al menos 18 años, contar con estudios secundarios completos y acreditar residencia en Río Colorado.

También podrán participar ciudadanos argentinos o extranjeros con residencia permanente. Sin embargo, quedarán excluidas aquellas personas que hayan sido desvinculadas del organismo por motivos disciplinarios durante los últimos cinco años, según establece la resolución.

La restricción también alcanza a quienes no hayan superado el período de prueba en el mismo escalafón durante los últimos tres años. Estas condiciones serán verificadas durante las distintas instancias del procedimiento de selección.

Para los postulantes mayores de 35 años, será necesario acreditar regularidad previsional y aportes suficientes para acceder a la jubilación cuando corresponda. Además, antes de ingresar deberán presentar antecedentes penales y superar un examen médico preocupacional.

Cómo serán los exámenes y las etapas del concurso

El concurso administrativo estará organizado en tres etapas. La primera tendrá carácter clasificatorio e incluirá un examen virtual de conocimientos generales, seguido de una evaluación presencial sobre comprensión de textos y resolución de problemas.

Según el cronograma previsto, el examen virtual se realizará durante la primera quincena de diciembre. El material de estudio ya se encuentra disponible en la página oficial para que los aspirantes puedan comenzar su preparación.

La segunda instancia tendrá carácter evaluativo y contemplará conocimientos específicos sobre el funcionamiento judicial. También incluirá antecedentes curriculares, una dinámica grupal y una entrevista individual ante los integrantes del jurado encargado de la selección.

Las evaluaciones estarán vinculadas con dos áreas de trabajo: Primeros Accesos a Justicia y Mediación, y Penal Ministerio Público. Cada una tendrá contenidos específicos relacionados con las funciones que deberán desarrollar los futuros empleados.

Finalmente, se confeccionarán los órdenes de mérito correspondientes a cada especialidad. Para integrar estas nóminas, los participantes deberán alcanzar una calificación mínima de 70 puntos en la etapa evaluativa del procedimiento.

Cuánto tiempo tendrán validez los resultados

Los órdenes de mérito tendrán una vigencia de dos años desde su publicación. Durante ese período podrán utilizarse para cubrir vacantes administrativas que se produzcan en los organismos judiciales de Río Colorado.

La resolución también establece que los trabajadores seleccionados adquirirán estabilidad laboral después de cumplir seis meses de ejercicio efectivo. Las designaciones dependerán de las necesidades del servicio y de las vacantes disponibles.

Dónde inscribirse y realizar consultas

Los interesados podrán acceder al formulario, consultar las bases y descargar el material de estudio mediante el sitio oficial de concursos del Poder Judicial de Río Negro.

Para obtener información adicional, podrán comunicarse al correo [email protected] o llamar al 02920-441000, internos 1586 y 1377, dentro de los canales habilitados para consultas sobre el concurso.