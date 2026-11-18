Tras vivir otra noche mágica y emotiva, la destacada artista cantará el sábado en la región. Conocé dónde se presentará y los precios del Patagonia Fest .

Todo el carisma y la fuerza de una gran artista: Euge Quevedo.

Tras una noche cargada de emoción en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde entonó el Himno Nacional Argentino en la previa del 7 a 0 de la Selección frente a Costa Rica, Eugenia Quevedo se prepara para desembarcar en el Alto Valle . La referente del cuarteto encabezará junto a La Banda de Carlitos ( LBC ) la primera edición del Patagonia Fest , que se realizará este sábado 21 de noviembre en el Complejo La Masía de Fernández Oro.

En las últimas horas, "La Muela" volvió a tener el privilegio de interpretar las estrofas de la canción patria antes de un compromiso del conjunto dirigido por Lionel Scaloni -ya lo había hecho el 4 de septiembre de 2025 ante Venezuela en el estadio Monumental-. Vestida con un conjunto sastrero celeste claro y con el respaldo de su público cordobés, la cantante definió la experiencia como "un sueño más" . Además, LBC formó parte de la fiesta con un show en el entretiempo.

Sin embargo, el momento más emotivo de la jornada ocurrió dentro del campo de juego. Helenita, la pequeña hija de la artista, ingresó a la cancha de la mano del defensor Agustín Giay y rompió en llanto de emoción al ver a su madre cantar frente a todo el estadio.

Al advertirlo, el futbolista se agachó para quedar a su altura, la abrazó y la contuvo durante toda la interpretación. Luego del encuentro, Quevedo agradeció públicamente el gesto del jugador: "Estaba muy emocionada mi bebé. Gracias por consolarla, ella es muy chiquita. Imagino que estar en la cancha y con los jugadores es realmente una locura".

Desembarca en Fernández Oro

Con el envión de su paso por el estadio cordobés, Euge Quevedo y LBC viajarán hacia Río Negro para protagonizar el cierre de la primera edición del Patagonia Fest. Bajo la premisa de fusionar cuarteto y folclore "al estilo Jesús María", el festival tendrá lugar este sábado en el predio La Masía de Fernández Oro.

La jornada comenzará a las 18 y ofrecerá 12 horas ininterrumpidas de música en vivo, acompañadas por un patio gastronómico con diversas opciones de comidas y bebidas. Además del show central de LBC y Quevedo, la grilla incluye presentaciones nacionales y una amplia selección de artistas regionales:

Figuras nacionales: El folklorista Christian Herrera y la banda Carafea (con la participación especial de Ernesto Guevara).

Talentos locales y DJs: Sinsenima, Khanto, La Única, Sin Proyecto, Tony Bertodor, Keuarteto (con la voz de Fiorella), DJ Gabi Medina y DJ Enzito, quienes estarán a cargo de la apertura del evento.

Las localidades para asistir al evento se consiguen tanto de forma online a través de la plataforma eventpass.com.ar como en puntos de venta físicos de la región (en Cipolletti, en Villegas 149). Los valores establecidos son: