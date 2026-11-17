La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) ratificó un paro total para la próxima semana.

El gremio docente de Río Negro , había anunciado que el 15 de noviembre era el plazo preclusivo para ser convocados a una nueva mesa de negociación paritaria. En consecuencia, confirmaron una nueva medida de fuerza de 24 horas para el próximo miércoles 25 de noviembre .

La decisión se concretó tras el vencimiento del plazo que el propio gremio había fijado para el 15 de noviembre, fecha en la que esperaban una convocatoria oficial para reabrir la discusión salarial.

Desde la conducción sindical señalaron que el eje central de la huelga es la exigencia de una recomposición salarial , argumentando que los sueldos del sector han quedado "muy desfasados". Según la postura del gremio, la continua caída del índice de inflación oficial no refleja el costo de vida real que afrontan los trabajadores a la hora de costear alquileres, alimentos y medicamentos.

El sindicato sostiene que un docente que recién se inicia en el sistema debería percibir un "sueldo mínimo" de 2 millones de pesos.

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que no se aumentarán los impuestos durante 2027. Estefania Petrella

Weretilneck calificó como "lamentable" la postura del gremio

La confirmación del paro generó una inmediata respuesta por parte del Ejecutivo provincial. En declaraciones publicadas por el diario El Cordillerano, el gobernador Alberto Weretilneck calificó como "lamentable" la postura adoptada por la dirigencia sindical docente

El mandatario ratificó que aplicará descuentos salariales a todos aquellos docentes que adhieran a la medida de fuerza y no concurran a dictar clases.

En esa misma línea, Weretilneck defendió el esfuerzo económico de su gestión y advirtió: "La única forma de aplicar los aumentos es a través del índice inflacionario, somos uno de los pocos gobiernos del país que lo viene haciendo, pero de todas maneras, decidieron ir al paro".

El gremio ATE y el Gobierno Provincial alcanzaron un acuerdo de incremento en un 134% en asignaciones familiares.

Rodolfo Aguiar cruzó a Unter por la paritaria y estimó un bono de $330.000 para estatales

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, respondió a las críticas de Unter, UPCN y ASSPUR por el cierre paritario en Río Negro. El dirigente apuntó contra el sindicato docente, el más crítico hacia la gestión de Alberto Weretilneck, y adelantó los reclamos para la reunión del próximo 3 de diciembre.

En diálogo con Frecuencia VyP, el referente rionegrino cuestionó la postura de Unter frente al esquema de actualización por inflación. “Se perdieron una oportunidad histórica”, disparó Aguiar, al señalar que el gremio no supo capitalizar como un logro propio el inicio de los aumentos atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) tras décadas de reclamos.

Además, criticó que desde Unter mencionen reiteradamente a ATE y cuestionó la estrategia de su conducción. “Pensaban que era más fácil las negociaciones paritarias”, sostuvo Aguiar, quien advirtió que, si bien en los lugares de trabajo hay que representar “desesperanza” y “bronca”, actualmente “Hoy la dirigencia sindical tiene que mostrar, sobre todo, templanza”.