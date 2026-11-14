Fuerte reclamo docente contra el Gobierno: denuncian nuevas postergaciones y exigen respuestas salariales

El gremio denunció demoras en las mesas de trabajo, exigió mejoras en los haberes y advirtió por más de 300 trámites jubilatorios pendientes.

El gremio docente de Río Negro volvió a cuestionar al gobierno provincial por la postergación de las mesas de trabajo destinadas a discutir infraestructura escolar y Nivel Inicial. También reclamó una convocatoria urgente a paritarias para abordar la recomposición salarial.

La secretaria general del sindicato, Laura Ortiz López , denunció que el Ejecutivo decidió reprogramar por segunda vez los encuentros previstos con representantes docentes. La decisión generó malestar ante la falta de avances en diferentes demandas del sector educativo.

La reunión estaba programada para el 17 de noviembre , pero una nueva notificación oficial informó que se trasladará al 26 de noviembre . Desde el gremio advirtieron que las demoras profundizan los problemas que atraviesan las instituciones educativas.

“Una vez más el gobierno de Río Negro reprograma las mesas de trabajo”, expresó Ortiz López, quien recordó que semanas atrás solicitaron ampliar la agenda para incorporar las necesidades de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

Laura Ortiz López, secretaria general de Unter. Estefania Petrella

Reclamos por infraestructura escolar y condiciones laborales

La dirigente sindical sostuvo que las postergaciones afectan la posibilidad de avanzar en soluciones para las escuelas de Río Negro, especialmente en cuestiones relacionadas con el mantenimiento edilicio, las condiciones laborales y el funcionamiento del Nivel Inicial.

“Sin duda esto no es un problema de hacienda, esto tiene que ver con la definición política de no poner como prioridad a la educación pública”, cuestionó la secretaria general al referirse a las decisiones provinciales.

Desde la organización sindical también manifestaron preocupación por el posible cierre de cargos docentes, el deterioro de establecimientos educativos y las dificultades que enfrentan las comunidades rurales para sostener el acceso a la educación pública.

Ortiz López remarcó que defenderán cada puesto de trabajo y la continuidad de los servicios educativos. Además, exigió que todos los estudiantes puedan acceder a la enseñanza correspondiente a su nivel, independientemente de dónde residan.

Exigen paritarias y cuestionan los gastos del Gobierno

Otro de los principales reclamos está relacionado con la falta de convocatoria a paritarias docentes. El sindicato considera urgente retomar las negociaciones para discutir una recomposición de los salarios frente a la situación económica.

La dirigente cuestionó el argumento de la falta de recursos y apuntó contra determinadas partidas presupuestarias. Según afirmó, existen aproximadamente $2.000 millones previstos para la contratación de vuelos privados, además de fondos destinados a publicidad oficial.

“No vamos a aceptar que se nos diga que no hay recursos en la provincia para mejorar los salarios”, expresó Ortiz López, quien sostuvo que el conflicto responde a las prioridades políticas establecidas por el Ejecutivo.

En ese sentido, reclamó que los recursos provinciales sean destinados a atender las necesidades de la población y garantizar mejores condiciones para los trabajadores de la educación, sin continuar postergando la discusión salarial.

Más de 300 trámites jubilatorios demorados

El gremio también puso el foco en la situación previsional de los trabajadores. Según denunció, existen más de 300 trámites jubilatorios demorados, problemática que relacionó con la presencia de sumas no remunerativas dentro de los salarios docentes.

Ortiz López señaló que el Gobierno todavía no brindó respuestas concretas sobre el estado de cada expediente ni explicó qué sucederá con aquellos trabajadores que se encuentran próximos a cumplir los requisitos jubilatorios.

La organización reclamó que la Provincia garantice los aportes previsionales correspondientes para evitar nuevas dificultades. Consideró que acceder a la jubilación constituye un derecho que debe ser protegido mediante respuestas administrativas y políticas concretas.

Advierten que continuarán las medidas de organización

Finalmente, el sindicato dirigió sus cuestionamientos al gobernador Alberto Weretilneck y a la ministra de Educación, Patricia Campos, a quienes responsabilizó por las demoras en las respuestas a los reclamos del sector.

“La docencia rionegrina está cansada de esperar”, manifestó Ortiz López. La dirigente anticipó que continuarán organizándose para defender los derechos laborales, sostener los puestos de trabajo y reclamar soluciones para las comunidades educativas.