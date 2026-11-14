Un municipio del Alto Valle busca trabajadores: cuáles son las vacantes y cómo anotarse

La Municipalidad de General Fernández Oro anunció la apertura de una nueva convocatoria laboral destinada a incorporar trabajadores en diferentes áreas. La propuesta contempla cinco puestos y establece requisitos específicos para quienes deseen postularse.

A través de la Oficina de Personal , el gobierno municipal difundió las oportunidades de empleo disponibles y habilitó un correo electrónico para recibir los currículums de los interesados. La convocatoria está dirigida exclusivamente a residentes de la localidad.

La iniciativa representa una nueva oportunidad para quienes se encuentran en búsqueda de trabajo en Fernández Oro y cuentan con experiencia en tareas operativas, mantenimiento de espacios públicos, recolección y otras actividades vinculadas con los servicios municipales.

Estefania Petrella

Cuáles son los puestos de trabajo disponibles en Fernández Oro

Según informó la Municipalidad, la búsqueda laboral comprende cinco perfiles diferentes. Se trata de puestos relacionados principalmente con el mantenimiento, la limpieza, la vigilancia y distintas tareas que forman parte del funcionamiento cotidiano de los servicios públicos.

Entre las vacantes anunciadas se encuentran desmalezadores, serenos, peones de tareas varias, recolectores y personal de barrido. Cada una de estas funciones responde a necesidades operativas de las distintas áreas municipales que requieren incorporar trabajadores.

Los puestos de desmalezadores y personal de barrido están vinculados con actividades de limpieza y mantenimiento. Por su parte, la convocatoria también contempla trabajadores para recolección, vigilancia y tareas generales que puedan desarrollarse en dependencias municipales.

La comunicación oficial no especificó cuántas vacantes se encuentran disponibles para cada puesto ni detalló las condiciones salariales o modalidades de contratación.

Estefania Petrella

Qué requisitos deben cumplir los postulantes

Uno de los puntos centrales de la convocatoria es que los interesados deberán residir en General Fernández Oro. Desde el Municipio aclararon que esta condición es excluyente, por lo que la búsqueda está orientada únicamente a vecinos de la ciudad.

Además, los aspirantes tendrán que contar con experiencia comprobable en los puestos solicitados. Este requisito implica que quienes presenten sus antecedentes laborales deberán acreditar conocimientos o experiencia previa relacionados con las tareas para las cuales desean postularse.

Otra condición indispensable es disponer de disponibilidad horaria. La Municipalidad señaló que también se trata de un requisito excluyente, aunque no precisó los horarios, turnos o jornadas que deberán cumplir las personas que resulten seleccionadas.

Cómo enviar el currículum para acceder a las vacantes

Las personas que cumplan con las condiciones establecidas podrán presentar su postulación de manera digital. Para ello, deberán enviar su currículum vitae (CV) al correo electrónico habilitado por la Oficina de Personal municipal: [email protected]