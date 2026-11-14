Se viene un cambio de tiempo en Cipolletti: la AIC anticipó qué pasará el sábado y domingo

El fin de semana trae cambios en la temperatura y ¿regreso de las lluvias?.

El fin de semana en Cipolletti trae cambios en el clima con posibles precipitaciones.

El pronóstico del tiempo en Cipolletti anticipa un fin de semana con condiciones cambiantes, un leve descenso de las temperaturas y un aumento de la inestabilidad. Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) ,

Después de jornadas con temperaturas calurosas, el panorama meteorológico comenzará a modificarse durante el fin de semana . Aunque el sábado todavía permitirá disfrutar de actividades al aire libre, las condiciones podrían desmejorar durante el domingo.

Para este sábado 14 de noviembre , la AIC pronosticó una jornada con cielo parcialmente nublado en Cipolletti y alrededores. La temperatura máxima alcanzará los 28°C , en un escenario de condiciones relativamente estables durante gran parte del día.

El viento soplará desde el sector este, con una velocidad aproximada de 18 kilómetros por hora. Las ráfagas también se ubicarán alrededor de ese valor, por lo que no se anticipan grandes complicaciones asociadas al viento durante las horas diurnas.

Durante la noche del sábado, el cielo continuará parcialmente nublado, pero se registrará una disminución considerable de la temperatura. La mínima prevista será de 13°C, por lo que se recomienda contar con abrigo para quienes permanezcan fuera de sus hogares.

El viento nocturno aumentará su intensidad hasta alcanzar los 22 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 40 km/h provenientes del este. Este será uno de los aspectos más destacados del pronóstico para el cierre de la primera jornada.

Domingo con posibles tormentas y descenso de temperatura

El panorama cambiará durante el domingo 15 de noviembre, cuando se espera un incremento de la inestabilidad atmosférica. La AIC anticipó posibles tormentas durante el día, con una temperatura máxima que descenderá hasta los 26°C.

Durante el día, el viento llegará desde el noreste con una velocidad estimada de 26 kilómetros por hora. Las ráfagas previstas tendrán una intensidad similar, de acuerdo con los datos difundidos por el organismo meteorológico regional.

Cómo estará el tiempo durante la noche del domingo

Hacia la noche del domingo, las condiciones meteorológicas continuarán inestables. La AIC mantiene el pronóstico de tiempo inestable, con una temperatura que descenderá hasta los 12°C, el registro más bajo previsto para el fin de semana.

El viento cambiará de dirección y comenzará a soplar desde el sudoeste, con una velocidad aproximada de 23 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 26 km/h.

De esta manera, el cierre del fin de semana estará acompañado por temperaturas frescas y condiciones que podrían continuar siendo variables, luego de una jornada marcada por la posibilidad de tormentas.