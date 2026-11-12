El procedimiento se realizó cerca de Cona Niyeu. Además de la carne, la Policía secuestró varias armas, decenas de municiones y cuchillos.

Viajaban con un arsenal y más de 160 kilos de carne de guanaco en una camioneta: el sorpresivo operativo.

Un control vehicular sobre la Ruta Provincial 5 terminó con un importante decomiso de carne de guanaco y el secuestro de armas de fuego. El procedimiento se realizó a la altura del paraje Cona Niyeu , donde efectivos de la Brigada Rural de San Antonio interceptaron una camioneta en la que viajaban dos hombres.

El operativo se desarrolló alrededor de las 22:05, durante tareas de prevención e identificación de personas. Al detener una Nissan Frontier , los uniformados consultaron a los ocupantes sobre la carga que transportaban y descubrieron una situación que derivó en la intervención de Fauna Silvestre.

Durante la inspección, los hombres exhibieron la caja de la camioneta, donde los efectivos encontraron carne roja cubierta con una lona blanca.

Ante la consulta policial, el conductor manifestó que se trataba de cuatro guanacos que habían sido despostados. La intervención del personal de Fauna Silvestre permitió determinar que la carga alcanzaba aproximadamente los 161,7 kilos de carne, por lo que se dispuso el decomiso de la totalidad del producto.

Dos carabinas, 35 municiones y cuchillos secuestrados

Pero el procedimiento no terminó con el hallazgo de la carne. Durante la requisa también fueron secuestradas dos armas largas: una carabina calibre 22, acompañada por 26 municiones, y otra calibre 223, con nueve municiones.

Además, los efectivos incautaron dos cuchillos que eran transportados en el vehículo.

Qué pasó con los 161 kilos de carne

La intervención se realizó en el marco de la Ley Nacional 22.421, que establece medidas para la conservación y protección de la fauna silvestre.

Por disposición del organismo competente, toda la carne decomisada fue desnaturalizada en el lugar y en presencia de las personas involucradas. La medida buscó impedir que pudiera ser consumida o comercializada.

El operativo se enmarca en los controles preventivos que lleva adelante la Brigada Rural en distintos puntos de Río Negro para detectar posibles infracciones y proteger la fauna silvestre.