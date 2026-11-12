Lo acusan de cometer múltiples delitos y le prohíben ingresar a Las Perlas: cómo vigilarán el cumplimiento

Lo imputaron por herir de un balazo a un hombre y luego agredirlo en su lugar trabajo. La Policía luego allanó su casa y encontró un arma de fuego.

Domingo Hilario Vicencio López, acusado de haber protagonizado tres hechos violentos en Las Perlas. Fue imputado y aunque sigue en libertad, tiene prohibido ingresar al poblado cipoleño.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre acusado como presunto autor de múltiples delitos que incluyen "lesiones graves y leves agravadas, violación de domicilio, portación ilegal y tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal", todos hechos cometidos en Balsa Las Perlas.

El imputado, identificado como Domingo Hilario Vicencio López, de 37 años de edad, permanecerá en libertad, aunque se le impuso la prohibición de ingreso a Las Perlas y la colocación de un dispositivo de rastreo satelital para vigilar el cumplimiento de la medida.

Según la acusación del fiscal adjunto Gabriel Lamas , el primer hecho ocurrió en la madrugada del 11 de septiembre de 2026, entre la 01:00 y las 01:20 horas, en el barrio Costa Esperanza de Balsa Las Perlas. En esas circunstancias, el imputado abordó a la víctima —un hombre mayor de edad— en la vía pública y le efectuó un disparo con un revólver calibre 38 , provocándole una fractura en el húmero izquierdo.

El segundo episodio sucedió al día siguiente, entre las 00 y la 1, cuando el sujeto ingresó a la fuerza a una vivienda prefabricada tras patear la puerta de entrada. En el interior se encontraba un hombre junto con la víctima del hecho anterior realizando tareas de albañilería. López lo habría amenazado con el arma, la que intentó disparar en dirección a ambos sin que salieran las detonaciones. Luego golpeó en el rostro a uno de ellos, tras lo cual las víctimas lograron escapar.

El sangriento episodio ocurrió en mayo de este año en Balsa Las Perlas. El agresor fue hasta la casa de la víctima y cuando salió, hizo el gesto para darle un abrazo y le clavó un cuchillo en el pecho. Archivo

Horas más tarde, el 12 de septiembre al mediodía, personal policial de la Subcomisaría 82° concretó una orden de allanamiento en la vivienda del imputado, también en el barrio Costa Esperanza. Los efectivos hallaron un revólver calibre 38 cargado con seis cartuchos oculto debajo del colchón donde dormía, además de constatar que no figuraba como legítimo usuario en los registros oficiales.

Las pruebas que comprometen al acusado

Para sustentar la formulación de cargos, la fiscalía presentó las actas de los procedimientos policiales, las denuncias penales de las víctimas, los certificados médicos que detallan las lesiones sufridas y el informe del Registro Nacional de Reincidencia. Asimismo, se incorporaron los secuestros del arma y las municiones, y las pericias balísticas y criminalísticas realizadas durante la investigación.

Lamas solicitó a la magistrada la aplicación de dos medidas cautelares fundamentadas en el riesgo procesal de peligro de entorpecimiento de la investigación. La primera consistió en la prohibición total de ingreso a Balsa Las Perlas y la segunda en la colocación de un dispositivo de rastreo satelital. Ambas estarán vigentes hasta el mes de abril, fecha en la que culminará la investigación penal preparatoria.

El defensor oficial Horacio Briges Doyhenard, quien asistió técnicamente al imputado, no cuestionó la formulación de cargos, aunque adelantó que no comparte el hecho ni la materialidad tal como lo expuso el fiscal. Acerca de las medidas cautelares, no presentó objeciones.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de garantías Rita Lucía dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso las medidas cautelares tal como lo solicitó la fiscalía.