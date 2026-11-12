Otro detenido por un salvaje ataque a puñaladas y descargas eléctricas: Investigan una bronca por drogas

El incidente ocurrió cerca de una plaza de Catriel y también hay una mujer imputada. Entre las pruebas se presentaron imágenes de cámaras de seguridad.

Sergio Javier Valle, junto al defensor oficial Horacio Briges Doyhenard. El joven está acusado, junto a una mujer, por atacar a un hombre a puñaladas y descargas eléctricas con una picana.

Un hombre acusado de haber participado en un feroz ataque a otro a puñaladas y descargas con una picana eléctrica fue imputado por el delito de "intento de homicidio" y quedó en prisión preventiva. Por el mismo hecho, ocurrido el pasado 14 de octubre en Catriel , también se encuentra detenida una mujer bajo la misma calificación.

Según relató el fiscal jefe Gustaco Herrera en la audiencia de formulación de cargos realizada este jueves, el episodio sucedió alrededor de las 5:30 de la madrugada, cuando la víctima caminaba hacia una plaza ubicada en las inmediaciones del barrio 400 Viviendas. En el lugar se encontró con los dos acusados, identificados como Tatiana Marina Belén Canales y Sergio Javier Valle, con quienes mantuvo una discusión.

Durante el altercado, la mujer atacó a la víctima con una picana eléctrica tipo linterna, mientras que el Valle la apuñaló en reiteradas oportunidades en la zona del tórax y el abdomen con un cuchillo tipo serrucho con la intención de matarla.

A pesar de las graves heridas, el hombre logró huir del lugar y pedir ayuda a un vecino, quien lo trasladó en un vehículo particular hasta el hospital local. Pero debido a la complejidad de las lesiones, debió ser derivado de urgencia al hospital de Cipolletti, donde ingresó en estado crítico y debió ser intervenido quirúrgicamente.

Valle escapó de la escena y luego fue atrapado en 25 de Mayo, la localidad de la provincia de La Pampa ubicada a pocos kilómetros de Catriel. Respecto al móvil del salvaje ataque, una hipótesis indica la discusión inicial tendría vinculación “a la negativa de la víctima de entregar estupefacientes”, se indicó en la formulación de cargos de la mujer.

Las pruebas que reunió la investigación

Para formular los cargos a Valle, la fiscalía presentó un conjunto de evidencias que incluye el registro de cámaras de seguridad municipales y particulares, actas de procedimientos policiales, informes médicos y el secuestro de prendas de vestir con rastros hemáticos.

Asimismo, se sumaron los resultados de un allanamiento concretado en la localidad de 25 de Mayo, en la provincia de La Pampa, donde se detuvo al sospechoso y se incautaron elementos de interés para la causa.

El fiscal solicitó además la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, fundamentada en los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El defensor oficial Horacio Briges Doyhenard, quien asistió técnicamente al imputado, no cuestionó la formulación de cargos, aunque adelantó que la calificación legal no sería la apropiada para este caso. Asimismo, criticó la medida cautelar y propuso una menos gravosa, como la libertad con monitoreo satelital.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de garantías Amorina Sánchez Merlo dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la prisión preventiva tal como lo solicitó la fiscalía.

Ella no tiene arraigo en la zona

Tatiana Canales también fue imputada con cuatro meses de prisión preventiva. Al tomar la medida, se consideró que existen riesgos procesales vinculados con un posible peligro de fuga y el eventual entorpecimiento de la investigación. Entre los argumentos, mencionó que la imputada no tendría arraigo en la zona y que podría influir sobre la víctima o los testigos.

El defensor oficial Horacio Briges Doyhenard que también asistió a Valle no cuestionó la formulación de cargos, pero se opuso a la medida. Sostuvo que la regla general durante el proceso penal es que los imputados permanezcan en libertad y propuso alternativas: fijar un domicilio en General Roca, prohibirle el ingreso a Catriel y colocarle un dispositivo de rastreo electrónico. Pero la jueza Amorina Sánchez Merlo desestimó su pedido.