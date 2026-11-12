Reconocieron a municipales por "toda una vida de trabajo por Cipolletti"

El Municipio homenajeó a trabajadores que se jubilaron en forma reciente y a aquellos que alcanzaron 25 años de servicio.

Esta mañana se llevó a cabo en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) un acto de reconocimiento a trabajadores municipales que alcanzaron su jubilación y a agentes que cumplieron 25 años de servicio, actividad que se concretó en el marco del día del Empleado Municipal que se conmemora cada 8 de noviembre en nuestro país.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos especiales a agentes que culminaron su trayectoria laboral y acceden a la jubilación, así como a distintos trabajadores que lograron dos décadas y media de servicio en la administración pública municipal.

En primer lugar, recibieron su distinción quienes se jubilaron entre diciembre 2025 y noviembre 2026. Ellos son Emilia Orellana , quien cumplió funciones como cafetera en el área Economía y Hacienda; Luis Guzmán (Servicios Públicos, chofer); Juan Enrique Lefihuala González (Servicios Públicos, placero); Carlos Moreira (Obras Públicas, director catastro); Juan Agugliaro (Obras Públicas , carpintero); Celia Pérez (Economía y Hacienda, maestranza); e Hilda Villegas (Desarrollo Humano, mesa de entradas).

También fueron reconocidos, pero no participaron del acto Norma Matías, Darío Aburto, Raúl Villablanca, María Fernanda Farrell, José Luis López, María Quidel, Juan Daniel Soto y Ricardo Retamal.

Los municipales, agradecidos

A la hora de los discursos, Guzmán -con 45 años de servicio- fue el encargado de abrir el juego. Emocionado y con alegría por la distinción expresó que “no fueron fáciles todos estos años. Gracias al Municipio pude tener un trabajo permanente, algo que no olvido. Uno se tiene que sentir dignificado de tener un trabajo estable en los tiempos difíciles que corren”.

Y agregó que “siempre fui un agradecido con todos los intendentes, también a mis jefes y superiores, a mis compañeros de trabajo y a mi familia”.

Estefania Petrella

Por su parte, Lefihuala González celebró que “ya estoy jubilado” y que ahora le queda "vivir la vida nada más. Entretenido en casa con los nietos, pero renegando (risas). Gracias a vos Rodrigo (Buteler) por el apoyo, nunca tuve un problema con nadie”.

A su turno, Moreira recordó que “fueron 38 años bien pasados, ya que fui el más joven del grupo técnico porque los demás ya se retiraron. Integré grandes grupos de trabajo, hasta soporté las cargadas de mi mujer que quería que encuentre otro trabajo mejor, cosa que no era mi idea porque el grupo de trabajo era muy bueno, excelente. Cuando uno está bien y a gusto en un lugar…”.

Seguidamente, Agugliaro contó que cumplió funciones como carpintero durante seis años. "Gracias a Dios por el trabajo que me dieron. Con esos años trabajados, pude jubilarme. A la par sigo trabajando con el taller que tengo en mi casa. Son años que significaron mucho en mi vida porque mi jubilación se dio el dio que me operaron del corazón”, puntualizó con emoción.

Estefania Petrella

Villegas fue otra de las personas reconocidas. Desde su lugar, agradeció a Dios “por todas las oportunidades que me brindó en la vida. Por este trabajo pude criar a mis hijos y salir adelante. Arranqué en el cementerio en el 2000, fueron 13 años en limpieza. Luego, en noviembre del 2013, pasé a centros infantiles como cocinera. Llevo en mi corazón los mejores recuerdos de ese lugar porque trabajar junto a niños es impagable. Finalicé en Acción Social, algo que nunca pensé”.

Rodrigo Buteler: “El Municipio y la ciudad son lo que son por los municipales”

El jefe comunal Rodrigo Buteler también brindó algunas palabras al público presente. Reconoció que "nosotros pasamos un ratito nada más por la vida del Municipio. Un lugar con muchos años, al igual que todos los que están hoy acá para recibir este reconocimiento que tanto merecen. El Municipio y la ciudad son lo que son gracias a los trabajadores municipales. De eso no hay ninguna duda, la ciudad funciona todos los días gracias a que hay un trabajador municipal siempre activo”.

Estefania Petrella

En ese sentido, describió que “toda la ciudad funciona porque hay un Municipio que engrana todo ese sistema que hace que Cipolletti vaya para adelante. Está claro que la ciudad y el Municipio a lo largo de todas las gestiones, siempre tienen la obligación de reconocer el trabajo de los municipales, porque si no fuera por ese esfuerzo permanente y cotidiano, la ciudad no estaría hoy como está”.

Definió a los distinguidos como “personas que siempre se adaptan a los cambios del país, de la provincia y del Municipio para salir adelante. Cipolletti es una de las ciudades más pujantes que tiene la región. Les deseo lo mejor a todos para esta nueva etapa en sus vidas”.

Reconocimiento a municipales con 25 años de antigüedad

Tras las palabras del intendente, se dio paso a la entrega de reconocimientos para el personal con 25 años de antigüedad. Recibieron su distinción Claudio Figueroa (Servicios Públicos, corte de césped), Jorge Morales (Economía y Hacienda - administrativo), Fabián Quinteros (Gobierno, responsable de Medioambiente), Néstor Andrés (Obras Públicas, ayudante albañil) y Eliseo Cifuentes (Desarrollo Humano, operario de depósito).

Quienes no participaron del acto fueron Miguel Ángel mercado, Vicente Raúl Rodríguez y Roberto Jara.

Estefania Petrella

Entre los oradores que tuvo ese grupo, Quinteros recordó con alegría sus inicios en el Municipio de Cipolletti. “Fue cuando tenía 19 años, todavía recuerdo cuando vine a hablar con Alberto (Weretilneck), quien ese mismo día me dejó entrar a trabajar. Comencé como barrendero, después pude estudiar y al tiempo se abrió un concurso para entrar como inspector. Entré en ese rol en sector comercio, pude terminar mis estudios y pasé a medio ambiente, donde estoy hace 8 años muy feliz".

El acto finalizó con una foto grupal de todos los reconocidos y las salutaciones pertinentes por parte de sus familiares y amigos. Un nuevo homenaje que sirvió para reafirmar el compromiso de valorar y destacar la dedicación, el esfuerzo y la vocación de servicio de quienes, con su trabajo diario, contribuyen al crecimiento y desarrollo de la ciudad. Aplausos para todos ellos.