Intensa actividad de los Bomberos de Cipolletti: dos incendios en viviendas y otro en la vía pública

Tres emergencias movilizaron a distintas dotaciones durante las últimas horas. Uno de los siniestros provocó daños totales en un ambiente de una casa.

Tres incendios movilizaron a los Bomberos Voluntarios de Cipolletti en las ultimas horas.

Los Bomberos Voluntarios de Cipolletti tuvieron una intensa actividad durante las últimas horas, con tres intervenciones en distintos sectores de la ciudad. Dos de los operativos estuvieron relacionados con incendios en viviendas , mientras que el tercero se produjo en la vía pública.

Los procedimientos se desarrollaron entre la tarde del miércoles 11 de noviembre y la madrugada de este jueves 12. En cada situación, los efectivos debieron movilizar dotaciones para controlar el fuego y evitar que continuara propagándose.

De acuerdo con los reportes oficiales del cuartel, las emergencias se registraron en calle Urquiza, el barrio Ferri y la intersección de Esperanza y Naciones Unidas. Los tres episodios requirieron la intervención de personal especializado.

En total, 14 bomberos participaron de los operativos, distribuidos en las tres intervenciones. Si bien los informes detallaron los daños materiales y las tareas realizadas, no precisaron las causas que originaron los incendios ni reportaron personas lesionadas.

Un incendio afectó la cocina de un departamento en Cipolletti

La primera emergencia ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando los Bomberos Voluntarios recibieron una alerta por un incendio registrado en un departamento ubicado sobre calle Urquiza al 8324, en Cipolletti.

El operativo comenzó a las 15:13, cuando una dotación se trasladó hasta el domicilio señalado. Al arribar, los efectivos constataron la presencia de fuego en el sector de la cocina y comenzaron las tareas de extinción.

Según el parte oficial, el incendio se encontraba localizado en ese ambiente del departamento. Los bomberos trabajaron para controlar las llamas y completar la intervención, que finalizó aproximadamente a las 15:30.

En este primer procedimiento participaron tres efectivos, quienes lograron completar las tareas en apenas 17 minutos.

Estefania Petrella

Un incendio en Ferri

La segunda intervención se produjo durante la noche del miércoles, cuando una nueva emergencia movilizó a los efectivos hacia el barrio Ferri.

El llamado se registró a las 22:05 y motivó el desplazamiento de una dotación hasta una vivienda ubicada en la manzana B4, lote 5, donde se había declarado un incendio.

Al llegar al inmueble, los bomberos comprobaron que las llamas habían alcanzado el baño de la vivienda. El ambiente, de aproximadamente dos metros por dos metros, resultó afectado en su totalidad.

La situación requirió la participación de seis efectivos, quienes desarrollaron las tareas necesarias para extinguir el fuego. El operativo se extendió hasta las 23:22.

Este episodio fue el que demandó mayor tiempo de intervención entre las tres emergencias registradas. Los trabajos se prolongaron durante más de una hora, hasta que la dotación

Estefania Petrella

Un colchón y residuos se incendiaron durante la madrugada

La actividad de los Bomberos de Cipolletti continuó durante las primeras horas del jueves 12 de noviembre, cuando se registró un tercer incendio, esta vez en un espacio de la vía pública.

La emergencia ocurrió en la intersección de calles Esperanza y Naciones Unidas, donde un colchón y distintos residuos comenzaron a arder, lo que motivó una nueva salida del personal del cuartel.

El procedimiento se inició a las 00:50, con el desplazamiento de una dotación integrada por cinco efectivos. Una vez en el lugar, los bomberos realizaron las tareas correspondientes para extinguir los materiales incendiados.

La intervención finalizó a la 01:18, después de 28 minutos de trabajo. El parte oficial identificó como elementos afectados un colchón y residuos varios, sin precisar cómo se inició el fuego.