Este jueves se realizará el acto de reconocimiento a trabajadores municipales que se jubilan y a agentes que cumplen 25 años de servicio.

Reconocimiento a la trayectoria: el Municipio homenajeará a empleados jubilados y con 25 años de servicio.

Este jueves 12 de noviembre, a partir de las 8:30, el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) será sede de un acto de reconocimiento a trabajadores municipales que culminan su etapa laboral o cumplen 25 años de trayectoria en la administración pública.

La ceremonia, organizada en el marco del Día del Empleado Municipal -conmemorado el 8 de noviembre-, incluirá la entrega de distinciones a 18 agentes que acceden a la jubilación y a otros 8 que alcanzaron el cuarto de siglo de servicio en la municipalidad.

Cipolletti vive cinco días dedicados a los sabores regionales, la cocina de autor y el encuentro entre productores y vecinos. Desde el miércoles 11 de noviembre el nuevo festival gastronómico ofrecerá propuestas en distintos puntos de la ciudad.

La primera edición reunirá a restaurantes, bares, cafeterías, bodegas, sidreras, cervecerías y cocineros de distintos puntos de la región. La propuesta incluye menús especiales, descuentos, degustaciones, cenas exclusivas y una gran feria con entrada libre y gratuita.

El evento, impulsado por la Municipalidad de Cipolletti, busca posicionar a la ciudad como un destino gastronómico del Alto Valle, fortalecer el comercio local y promover el consumo de productos elaborados por emprendedores y productores regionales.

Durante las jornadas habrá propuestas distribuidas en distintos establecimientos gastronómicos. Sin embargo, uno de los principales atractivos llegará durante el fin de semana, cuando el Parque Rosauer se convierta en el escenario central de la celebración.

Comienza el festival gastronómico Ritual en Cipolletti con un gran despliegue. Estefania Petrella

Descuentos del 20% en restaurantes de Cipolletti

Una de las actividades que inaugura la programación es el Distrito Gastronómico, un circuito que permitirá recorrer diferentes restaurantes de la ciudad y disfrutar de platos especialmente preparados para esta primera edición del festival.

Desde este miércoles 11 y hasta el domingo 15 de noviembre, más de 20 restaurantes de Cipolletti ofrecerán el denominado Menú Ritual, una propuesta gastronómica que contará con un descuento del 20% durante los cinco días.

Los establecimientos adheridos presentarán distintas alternativas culinarias, con opciones adaptadas a diferentes preferencias alimentarias. Además, el circuito incluirá degustaciones, catas, platos exclusivos y encuentros con cocineros invitados que participarán de la programación.

Los vecinos interesados en conocer los locales participantes, sus ubicaciones y las propuestas disponibles podrán consultar el sitio oficial del Distrito Gastronómico de Ritual, donde se encuentra publicada la información correspondiente.

Dónde reservar las cenas pop-up

Las experiencias especiales cuentan con reservas mediante WhatsApp y se desarrollarán en distintos espacios gastronómicos de Cipolletti. Los interesados podrán comunicarse directamente con cada establecimiento para consultar disponibilidad y condiciones de participación.