ARSA puso en marcha una mejora en la planta potabilizadora que permitirá sumar un cuarto equipo de bombeo y reforzar la capacidad de respuesta ante una mayor demanda.

Cipolletti suma una nueva bomba de agua: qué cambia en el abastecimiento y cómo funcionará el sistema.

Aguas Rionegrinas (ARSA) concretó un importante operativo de mejoras en la planta potabilizadora de Cipolletti . Los trabajos permitirán poner en funcionamiento la bomba de impulsión N° 2 , una incorporación que busca fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable en la ciudad.

La intervención se realizó durante la noche para reducir las molestias a los vecinos y minimizar el impacto en la prestación del servicio. El operativo estuvo a cargo de personal técnico de la empresa, con el acompañamiento del subgerente de Electromecánica, quien viajó desde Viedma para supervisar y apoyar las tareas.

Con la puesta en funcionamiento de esta nueva bomba , Cipolletti contará con cuatro equipos de impulsión operativos, uno más que los tres que estaban disponibles hasta ahora.

La incorporación permitirá ampliar la capacidad de bombeo y mejorar la respuesta del sistema ante situaciones extraordinarias, especialmente cuando se registra una mayor exigencia sobre los equipos.

Se trata de un aspecto importante para la infraestructura local, ya que en años anteriores se habían registrado dificultades vinculadas a la intensidad de uso de las bombas y la demanda del servicio.

Qué trabajos realizó ARSA en la planta potabilizadora

Para habilitar la operatividad de la bomba N° 2 fue necesaria la incorporación de un nuevo insumo, fundamental para completar las tareas y poner en condiciones el equipo.

Desde Aguas Rionegrinas destacaron que esta intervención forma parte de un proceso de mejoras en instalaciones estratégicas de Cipolletti, con el objetivo de optimizar el sistema de impulsión y fortalecer las condiciones de distribución de agua potable.

La ampliación de la capacidad operativa permitirá contar con más recursos para afrontar picos de consumo y eventuales contingencias, en una ciudad donde la demanda de agua requiere una infraestructura preparada para responder durante todo el año.

Cipolletti se quedó sin agua durante la noche por el operativo

Aguas Rionegrinas había anunciado un corte programado del suministro de agua potable en Cipolletti para este martes 10 de noviembre. La interrupción alcanzó a toda la ciudad y se extendió durante varias horas, debido a la serie de trabajos de modernización en la Planta Potabilizadora.

La medida respondió a una intervención considerada impostergable, que tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las instalaciones y fortalecer el sistema de producción y distribución de agua potable.

Las tareas estuvieron a cargo del personal técnico del servicio local y se concentrarán en la modernización de las válvulas que actualmente se encuentran instaladas en la planta potabilizadora.