"Chau pozos, chau barro": Llegó el ansiado asfalto al Distrito Vecinal Noreste

Lo anunció el intendente, Rodrigo Buteler, en redes sociales. Qué otros barrios se verán beneficiados en las próximas semanas.

La Municipalidad de Cipolletti dio un nuevo paso en la transformación de la infraestructura urbana con el inicio de las obras de pavimentación en la calle Domingo Savio , ubicada en el Distrito Vecinal Noreste (DVN) . El anuncio fue realizado por el intendente Rodrigo Buteler , quien destacó el impacto directo que esta mejora tendrá en la calidad de vida cotidiana de los vecinos del sector.

La intervención busca erradicar problemas históricos de transitabilidad en la zona. "¡Chau pozos, chau barro y chau agua acumulada! Más comodidad, más seguridad y mejores calles para nuestros vecinos", celebró el jefe municipal al confirmar el desembarco de las máquinas viales en el barrio.

La pavimentación de la calle Domingo Savio forma parte de un plan histórico de asfalto que prevé la cobertura de 700 cuadras en diversos puntos estratégicos de la ciudad.

Uno de los ejes centrales remarcados por la Muni es el esquema de financiamiento del proyecto. Según precisó el intendente, los trabajos se están ejecutando con recursos propios del municipio y sin recurrir al endeudamiento financiero, lo que permite mantener el equilibrio fiscal de las arcas públicas mientras se sostienen las obras públicas prioritarias.

El rol del contribuyente en el desarrollo urbano

¡LLEGÓ EL ASFALTO AL DISTRITO VECINAL NORESTE! Ya estamos asfaltando la calle Domingo Savio. ¡Chau pozos, chau barro y chau agua acumulada! Más comodidad, más seguridad y mejores calles para nuestros vecinos.Nuestro plan de asfalto de 700 cuadras no se detiene. Seguimos avanzando cuadra por cuadra, con recursos propios y sin endeudarnos.Gracias a los vecinos que, con el pago de sus impuestos, hacen posible que sigamos llevando obras a cada rincón de Cipolletti. ¡Vamos por más! — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) November 11, 2026

Desde la gestión municipal destacaron que la concreción de estos trabajos es resultado directo del compromiso de la comunidad. "Gracias a los vecinos que, con el pago de sus impuestos, hacen posible que sigamos llevando obras a cada rincón de Cipolletti", expresó Buteler, ratificando la continuidad del programa en otros barrios de la localidad.

Con la llegada de la carpeta asfáltica al Distrito Vecinal Noreste, la comuna busca garantizar accesos más seguros, optimizar la circulación de los servicios de emergencia y transporte, y mejorar sustancialmente el entorno urbano de las familias del sector.

Qué otros barrios de Cipolletti tendrán asfalto en noviembre

De acuerdo con el cronograma oficial de la Municipalidad de Cipolletti, durante noviembre las intervenciones estarán distribuidas en diferentes barrios y corredores urbanos, con el propósito de continuar ampliando la red de calles pavimentadas.

Entre los sectores incluidos aparecen Vanderhayden, Brasil, Paraguay y avenida La Plata Este. También se contemplan trabajos en Falucho, Juan Bautista Alberdi, José Hernández y Pastor Bowdler.

El programa incorpora además intervenciones en Belgrano, sobre Sargento Cabral, Capitán Bermúdez, Remedios del Valle, Juan Bautista Justo, Los Pinos y Facundo Quiroga, según el detalle difundido por el municipio.

En el barrio Rincón Lindo o Los Tordos, las tareas previstas alcanzarán calles como Roberto Abel, Lago Moquehue, Lola Mora, Lago Lácar, Rodolfo Walsh, Lago Nahuel Huapi, Lago Espejo y Lago Ramos Mexía.

El cronograma de noviembre también contempla el barrio 12 de Septiembre, particularmente las calles Saavedra y Simón Bolívar, como parte de las obras que la administración municipal proyecta ejecutar antes de finalizar el año.