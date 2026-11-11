Una boda inédita en Cipolletti: se casarán y sus cinco mascotas serán testigos de honor

El Registro Civil de Río Negro autorizó una ceremonia inédita en la provincia. Luna y Gabriel protagonizarán un emotivo momento junto a sus compañeros de cuatro patas.

Un hecho histórico en Cipolletti y Río Negro con el primer casamiento que tendrá como testigos de honor a sus cinco mascotas.

Una historia de amor muy particular tendrá lugar este sábado en Cipolletti , donde una pareja celebrará su casamiento acompañada por integrantes muy especiales de su familia: cuatro perros y una gata, que participarán como testigos de honor.

La ceremonia será inédita para Río Negro , ya que se tratará del primer matrimonio de estas características en la provincia. La iniciativa recibió la autorización correspondiente del Registro Civil, después de una solicitud presentada por los futuros esposos.

Los protagonistas son Luna San Martín y Gabriel Hernández , quienes decidieron dar un paso más en su relación, pero con una condición especial: que sus animales rescatados también sean protagonistas de uno de los momentos más importantes de sus vidas.

El casamiento se realizará este sábado 14 de noviembre, mediante la Delegación Primera del Registro Civil de Cipolletti, a cargo de Erika Araneda. La celebración tendrá una particularidad que la distinguirá de cualquier otra boda tradicional.

Araneda confirmó a LM Cipolletti que este hecho representa el primer caso de la provincia y que marca un hito: "Es la primera vez que pasa en Río Negro y la segunda vez en Argentina", sostuvo.

Erika Araneda, jefa del Registro Civil de Cipolletti quien llevará adelante la boda. Estefania Petrella

Los cinco animales que serán testigos de una boda histórica

Los invitados más especiales serán Nina, Kiki, Malú, Benito y Tina, los cinco animales que figuran en el documento preparado para la ceremonia. Su participación será simbólica y no reemplazará a los testigos humanos exigidos por la legislación argentina.

Entre los protagonistas estará Nina, una gata de pelaje gris y un año de edad, que llegó a la familia después de atravesar una situación de extrema vulnerabilidad y recibir atención veterinaria por graves lesiones.

También participará Kiki, una perra mestiza de pelaje barcino y seis años, quien fue rescatada cuando era cachorra. Su recuperación demandó numerosas intervenciones veterinarias y marcó el comienzo de un vínculo muy especial con Luna.

Otra de las testigos será Malú, una perra mestiza de pelaje negro y seis años, que acompaña a Gabriel desde su estadía en Colombia. Su historia comenzó cuando fue adoptada con apenas 45 días de vida.

La lista continúa con Benito, un perro mestizo tricolor de aproximadamente diez años, que fue encontrado en situación de calle con una grave infección en una oreja. Gracias a los cuidados recibidos, consiguió recuperarse.

Finalmente estará Tina, una perra mestiza de pelaje dorado y doce años, que apareció inesperadamente en la vivienda de la pareja. Aunque inicialmente pensaron que sería una estadía transitoria, terminó convirtiéndose en una integrante permanente del hogar.

Una historia de amor que comenzó con el rescate de animales

La relación entre Luna y Gabriel comenzó en 2024, cuando se conocieron a través de personas en común en Neuquén. Ambos compartían una sensibilidad particular por los animales, especialmente aquellos que habían atravesado situaciones de abandono.

Luna, abogada recibida en La Plata, había desarrollado una importante vocación por el rescate y tránsito de mascotas. En ese camino conoció a Kiki, una galga que necesitaba atención veterinaria por graves lesiones en sus extremidades.

Por su parte, Gabriel, de nacionalidad venezolana, había adoptado en Colombia a Malú, una cachorra mestiza de apenas 45 días. Cuando regresó a Argentina, realizó los trámites necesarios para que pudiera acompañarlo en su nueva etapa.

Cuando decidieron comenzar a convivir, sus compañeras de cuatro patas también pasaron a integrar un mismo hogar. Con el tiempo, otros animales rescatados se sumaron a una familia construida alrededor del cuidado y el afecto.

También formó parte de esa historia Simón, un perro de edad avanzada que fue rescatado cuando estaba postrado en la vía pública. Recibió tratamientos veterinarios y cuidados especiales hasta su fallecimiento, ocurrido en abril de 2025.

Tina, la perrita que apareció y encontró una familia

La historia de Tina también refleja el compromiso de la pareja con los animales abandonados. La perrita apareció inesperadamente en su vivienda un 16 de junio, mientras se disputaba un partido de la Selección Argentina.

"Decidimos resguardarla esa noche, pensando que quizás estaba perdida y que su familia estaría buscándola", contaron. Sin embargo, pese a las publicaciones realizadas en redes sociales, nadie apareció para reclamarla y finalmente decidieron adoptarla.

Según explicaron, Tina tiene entre 12 y 13 años y disfruta especialmente de dormir, comer y jugar a la pelota. Aunque se cansa rápidamente, consiguió adaptarse a las rutinas de los demás animales.

"Tina nos eligió para formar parte de esta gran familia", expresaron sus tutores al recordar cómo aquella estadía que parecía transitoria terminó convirtiéndose en una adopción definitiva y en una nueva historia de amor.

Cómo será la participación de los animales en el casamiento

La autorización contempla que las mascotas participen como testigos de honor, una figura estrictamente simbólica. Esto significa que no tendrán validez como testigos legales ni reemplazarán las firmas humanas obligatorias para formalizar el matrimonio civil.

En su presentación, la pareja propuso utilizar tinta no tóxica, apta para animales y de fácil remoción, para que sus compañeros puedan dejar las huellas de sus patas en un documento complementario durante la celebración.

También se comprometieron a garantizar condiciones adecuadas de higiene, seguridad y bienestar animal. La intervención se desarrollará bajo supervisión, procurando evitar situaciones de estrés o incomodidad para los protagonistas de cuatro patas.

En Mendoza, una pareja llevó adelante su casamiento con sus perros como testigos. // Foto: Darío y Nicolás para La Nación.

El antecedente de Mendoza que abrió el camino

Aunque será una experiencia inédita en Río Negro, existe un antecedente similar en Argentina. En octubre de 2025 se conoció la autorización otorgada a una pareja para incorporar cinco perros rescatados a su casamiento en Mendoza.

Se trata de Darío Hernández y Nicolás Da Col, quienes habían previsto celebrar su matrimonio el 13 de diciembre de 2025 en San Rafael, acompañados por Máxima, Kibou, Coco, Atilio y Rafael.

El Registro Civil mendocino autorizó que los animales dejaran sus huellas en una hoja simbólica, mientras los testigos humanos debían firmar el acta oficial.

Aquel antecedente fue incorporado por Luna y Gabriel a su solicitud administrativa. Ahora, la historia tendrá un nuevo capítulo en Cipolletti, donde el amor, el rescate animal y una ceremonia diferente serán protagonistas.