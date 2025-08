Matrimonio vs. Unión Convivencial: ¿qué eligen las parejas en Cipolletti?

Para muchas parejas de Cipolletti , formalizar su vínculo no es solamente una cuestión afectiva. Ya sea frente a la ley o por una necesidad administrativa, la elección de casarse o establecer una unión convivencial responde a distintos factores que combinan lo emocional con lo práctico.

En la sede central del Registro Civil o en las delegaciones de los barrios, las consultas son constantes. Y no es para menos ya que en los últimos años se observa un crecimiento sostenido en la cantidad de parejas que optan por dejar registro de su convivencia, una figura con características propias dentro del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que cumplió este 1 de agosto, 10 años desde su entrada en vigencia . Sin embargo, el matrimonio continúa siendo la vía más tradicional, preferida especialmente por quienes buscan un compromiso más institucionalizado o por quienes valoran su carga simbólica.

Es decir, más del 50% de las parejas que pasan por las oficinas del registro civil eligen casarse, aunque la diferencia entre ambas opciones es cada vez menor.

Una radiografía con matices generacionales y sociales

El análisis por franjas etarias permite comprender mejor el fenómeno. Las uniones convivenciales son más frecuentes entre parejas jóvenes, especialmente entre los 24 y 35 años, mientras que los matrimonios abarcan un rango mucho más amplio, desde los 22 hasta los 60 años o más.

“Durante los años 2024 y lo que va del 2025, se observa una actividad sostenida en la registración tanto de matrimonios como de uniones convivenciales en ambas delegaciones”, explicó a LM Cipolletti Erika Aaraneda, jefa del Registro Civil de la delegación ubicada en el barrio 1200 Viviendas. “Si bien el matrimonio continúa siendo el vínculo más elegido, las uniones convivenciales representan una alternativa cada vez más utilizada, especialmente por parejas jóvenes o con necesidades administrativas puntuales”, agrega.

Este último punto no es menor: la necesidad de incluir a la pareja en la obra social, acceder a licencias laborales o dejar constancia del vínculo para trámites de salud o vivienda son algunos de los motivos prácticos más comunes detrás de la elección de la unión convivencial.

Incluso, en el Hospital Pedro Moguillansky se registraron durante este período, cuatro uniones convivenciales, un número bajo pero significativo, en contextos específicos, como internaciones o situaciones críticas de salud.

¿Qué dice la ley sobre cada vínculo?

Ambas figuras, matrimonio y unión convivencial, están contempladas por el Código Civil y Comercial de la Nación, pero sus consecuencias legales no son idénticas.

El matrimonio implica una relación jurídica con derechos y deberes recíprocos, como la asistencia moral y material, fidelidad y el establecimiento de un régimen patrimonial (comunidad o separación de bienes). Además, permite acceder a la herencia automáticamente, compartir beneficios sociales, adoptar en conjunto y tener protección legal más amplia. Su disolución sólo puede realizarse a través del divorcio, que requiere intervención judicial.

En cambio, la unión convivencial reconoce la convivencia pública, estable y permanente (al menos por dos años) de dos personas que no están casadas. Aunque no tiene los mismos efectos legales del matrimonio, no genera automáticamente un régimen de bienes compartidos ni derechos sucesorios pero sí permite registrar acuerdos patrimoniales, compartir obra social si lo acepta la entidad, y eventualmente recibir alimentos en caso de separación. La disolución puede realizarse sin intervención judicial, con una notificación formal en el Registro Civil.

“Muchas parejas que consultan por unión convivencial terminan optando por el matrimonio, debido a que los requisitos son similares”, subraya Araneda. Además, destaca que en el caso de separación el cese de una unión convivencial “es más rápido, mientras que el divorcio requiere intervención judicial”.

Igualdad, accesibilidad y nuevas sedes

En lo que va de 2025, también se registraron tres matrimonios igualitarios, reflejando la continuidad del ejercicio de este derecho conquistado hace más de una década y media.

Actualmente, Cipolletti cuenta con cuatro delegaciones habilitadas para registrar matrimonios y uniones convivenciales:

La sede central, en calle Fernández Oro.

Delegación de 1200 Viviendas, en Celedonio Flores 1849.

El Hospital Pedro Moguillansky, para casos especiales.

Oficina en Balsa Las Perlas, recientemente incorporada.

La descentralización del servicio permitió facilitar el acceso a las distintas formas de legalización del vínculo, especialmente en barrios alejados del centro y en localidades vecinas. Desde el Registro Civil trabajan arduamente todos los días del año para acercar derechos, asesorar a las parejas y familias que deciden dar este gran paso en sus vidas.

¿Uniones pragmáticas o románticas?

Las estadísticas son frías, pero dan cuenta de un fenómeno social en evolución. Las parejas ya no eligen solamente por tradición o mandato cultural. Algunas se casan por amor, otras conviven por convicción. Están quienes buscan una cobertura de salud, quienes quieren adoptar juntos o quienes desean proteger legalmente sus bienes. Y también, quienes simplemente quieren que su historia figure en un acta (y libreta).

En Cipolletti, el amor tiene múltiples formas de inscribirse. Ya sea con un anillo, con un registro administrativo o con un acuerdo legal, lo importante es elegir lo que mejor se adapta a la vida que cada pareja construye.