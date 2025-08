Nueva protesta en banco Santander de Cipolletti por despidos y traslados compulsivos: cómo siguen las medidas

Desde el gremio aseguran que la empresa cerró todos los canales de diálogo y que, hasta el momento, no hubo avances en la vía institucional. “Se han formulado las correspondientes denuncias a la Secretaría de Trabajo de la Nación, pero no ha habido acción alguna. No han convocado a audiencia conciliatoria ni dictado la conciliación obligatoria”, indicó Giménez.