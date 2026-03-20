Tragedia en la Ruta 22 con cuatro muertos: qué pasará con el conductor de la Amarok

El responsable del choque que provocó la muerte de una familia entera de Catriel continúa detenido. El argumento principal de la medida es que existe el riesgo de fuga.

El abogado de la familia que perdió cuatro integrantes, Hertzriken Velasco explicó que el homicidio no hubiese acontecido si no iba a 170 km/h, el uso del celular y la ingesta de alcohol.

La Ruta Nacional 22 se convirtió en el escenario de uno de los incidentes más estremecedores de los últimos años, cuando una camioneta Amarok impactó violentamente contra una Ford EcoSport y provocó la muerte de cuatro personas , dos mujeres y dos niños. El responsable del siniestro vial, identificado como Axel “Chinito” Araneda participó de una audiencia en la ciudad judicial de General Roca.

La Justicia explicó la necesidad de que el imputado por el siniestro vial que tuvo lugar el 21 de noviembre de 2025 , a la altura del kilómetro 1204 de la Ruta Nacional N°22 a la altura de Fernández Oro continúe detenido . En ese sentido, resolvió la jueza de Garantías interviniente.

"Para solicitar esta prórroga tenemos presente que el peligro procesal de fuga sigue latente. Sumamos, además, que el hombre sabe qué implica estar condenado, ya que cuenta con antecedentes penales, y por ello la eventual condena en este caso no podría ser de ejecución condicional” indicó la fiscal.

La fiscal enunció los agravantes al momento del siniestro, como la utilización del celular, transitar a una alta velocidad y la falta de atención en la conducción, lo que provocó el fatal desenlace.

araneda choque fatal blureado Axel Araneda tendrá la formulación de cargos de forma presencial en General Roca.

“No podemos olvidar que al momento del hecho el imputado se movilizaba en una camioneta Amarok automática; tenía —como ya acreditamos— un millón de pesos y viajaba con varios teléfonos celulares marca iPhone. Todas cuestiones que hablan de la solvencia económica del hombre y las posibilidades de sustraerse del accionar de la justicia.”, explicó.

La capacidad económica de Araneda para solventar una fuga

Además, agregó sobre la capacidad económica del imputado como un elemento relevante para sustentar económicamente una fuga fuera de los límites provinciales y nacionales.

“Agregamos las pericias que se encuentran pendientes de realización, concretamente la pericia histopatológica, así como el estudio a cargo del Departamento de Reconstrucción Virtual del Ministerio Público de Río Negro y la apertura de teléfonos celulares por parte de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel)” describió el Ministerio Público Fiscal.

Imputación Chino Araneda Axel Araneda junto a su abogado defensor Michel Rischmann. La imagen fue tomada en la audiencia de formulación de cargos realizada este domingo. Gentileza AN Allen

Como parte de los agravantes de la acusación, se señaló que Araneda conducía bajo los efectos del alcohol al momento del choque. El impacto de la camioneta Amarok fue tan fuerte que el vehículo Ford EcoSport se prendió fuego y eso provocó la muerte de los cuatro integrantes de la familia.

“Como dato objetivo y científico debemos señalar que, tras recibir el resultado del estudio realizado para determinar si el imputado conducía bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, el análisis arrojó que lo hacía con 0,94 gramos de alcohol por litro de sangre, circunstancia que no permite acreditar uno de los agravantes. Sin embargo, continúan presentes los vinculados a la cantidad de víctimas fatales y al exceso de velocidad”, aclaró la representante fiscal.

Por estas razones, la fiscalía solicitó que la medida se prorrogue por cuatro meses más, destacando que la investigación ya cuenta con una prórroga previa por el mismo plazo.

La querella adhirió al pedido, mientras que la defensa particular del imputado propuso medidas alternativas, como presentaciones periódicas en comisaría, la prohibición de salida de la provincia de Río Negro y del país, o la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico.

Finalmente, tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías interviniente resolvió que el imputado continúe cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 21 de julio de 2026.