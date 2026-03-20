Fin de semana largo en Cipolletti: la agenda de actividades

La ciudad ofrece un fin de semana largo con conciertos, ferias, cine y talleres gratuitos, con propuestas para toda la familia en distintos espacios. Entérate dónde.

El fin de semana largo trae una amplia agenda de actividades en Cipolletti.

Con una agenda cargada de propuestas culturales, Cipolletti se prepara para vivir un fin de semana largo con actividades para todos los gustos. Desde conciertos sinfónicos y espectáculos en vivo, hasta ferias, cine y talleres gratuitos, la ciudad ofrecerá múltiples opciones para vecinos y visitantes.

El inicio del fin de semana estará marcado por una destacada propuesta musical en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC). Este viernes 20 de marzo a las 21, la Filarmónica se presentará en el teatro ubicado en Fernández Oro 57 bajo la dirección del maestro mexicano José Areán .

El concierto, titulado “Arquitectos del Sonido: forma y color”, propone un recorrido por distintas corrientes musicales europeas. El programa incluirá obras de Béla Bartók, Wolfgang Amadeus Mozart y Piotr Ilich Tchaikovsky, con la participación de solistas invitados en instrumentos de viento. Las entradas son gratuitas y pueden retirarse en la boletería del CCC con DNI.

La noche también tendrá espacio para la música local. A las 21, la banda La Gente No Lee se presentará en La Casa de la Bodega, ubicada en Tres Arroyos 375. El show contará con entrada libre y gratuita, consolidando una alternativa más íntima para los amantes de la escena regional.

Filarmónica Río Negro Este viernes, la Filarmónica se presenta en el CCC con entrada libre y gratuita. (Foto archivo)

Ferias y propuestas al aire libre durante el fin de semana

El sábado y domingo, la actividad se trasladará a espacios públicos con nuevas ediciones de la Feria de la Economía Social. La iniciativa busca fortalecer el trabajo de emprendedores, artesanos y artistas locales.

El sábado 21 de marzo, de 17 a 22, el Paseo del Ferrocarril será el escenario de la feria, con más de 40 emprendimientos y carros gastronómicos distribuidos sobre calle Fernández Oro, entre Italia y Sarmiento.

En tanto, el domingo 22 de marzo, la propuesta se replicará en la Plaza San Martín, de 18 a 22, con una convocatoria ampliada que incluirá más de 60 emprendedores, propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo. Entre los artistas confirmados se encuentran Huellita Rionegrina, Dúo Ancestral, Saudadde, Nomekemé y una presentación de Plena Zumba.

Las ferias se presentan como un punto de encuentro para las familias, con actividades pensadas para todas las edades y un fuerte impulso al consumo local.

Feria Economía Social La Feria de la Economía Social se desplegará este sábado y domingo. (Foto archivo)

Talleres gratuitos para fomentar la escritura

Dentro de la agenda cultural, también se destacan los talleres en la Casa del Escritor, orientados a promover la lectura y la escritura creativa.

El sábado se desarrollarán dos propuestas: “Cuento Contigo”, de 10:30 a 12, destinado a niños; y “Apasionados por las Letras”, de 16 a 18, orientado a jóvenes, adolescentes y adultos.

Ambos talleres son gratuitos y la inscripción se realiza el mismo día, en el horario de cada actividad. La iniciativa apunta a generar espacios de expresión y formación durante todo el año.

E.C.P CCC (6) La sala de Cine Lorenzo Kelly, abre sus puertas para proyectar una amplia variedad de películas. Estefania Petrella

Cine en Cipolletti

El cine también tendrá un lugar destacado en la agenda del fin de semana largo, con una cartelera variada que incluye propuestas para toda la familia.

Entre las opciones se encuentra “Hoppers”, una aventura animada que se proyectará el domingo 22 a las 18, ideal para el público infantil.

Para quienes buscan historias más introspectivas, “Hamnet” se proyectará el viernes 20 y sábado 21 a las 20:30, abordando el amor, la pérdida y la memoria en un relato profundo.

Otra de las alternativas es “Una temporada en la frontera”, que podrá verse el sábado 21 a las 18, con una mirada sensible sobre la identidad y el crecimiento en un entorno marcado por el paisaje regional.

Finalmente, “Parque Lezama” se presentará el viernes a las 18 y el domingo a las 20:30, con una historia que combina humor y reflexión a partir del encuentro entre dos personajes en un parque.

La agenda cultural de Cipolletti para este fin de semana largo combina actividades gratuitas y accesibles, con una fuerte presencia de artistas locales y propuestas para toda la familia.