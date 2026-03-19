Qué pasará con la recolección de basura este fin de semana largo en Cipolletti

Desde la Municipalidad de Cipolletti confirmaron cómo funcionarán la recolección de residuos y el cementerio. Enterate qué cambia y qué no.

Desde el gobierno de Cipolletti dieron detalles sobre el funcionamiento del servicio. Foto: Gentileza.

Con la llegada del fin de semana largo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia , muchos vecinos se preguntan qué pasará con los servicios esenciales en Cipolletti .

Desde el Municipio aclararon cómo funcionarán tanto la recolección de residuos como el horario en el cementerio local.

La Secretaría de Servicios Públicos confirmó que no habrá cambios en el servicio. La recolección se realizará con total normalidad , respetando los horarios habituales en cada sector de la ciudad.

Cementerio: días y horarios especiales

En el caso del cementerio, sí habrá un cronograma específico:

Lunes 23 de marzo: de 9 a 17

Martes 24 de marzo: de 9 a 17

Se trata de una franja horaria especial por el feriado.

Un servicio clave en días especiales

Desde el área municipal recordaron la importancia de respetar los horarios y colaborar con el orden en la ciudad durante estos días.

Además, ante cualquier emergencia, se encuentra disponible la Central de Atención al 109.

Se viene el fin de semana largo y en Las Grutas esperan turistas: los precios

La playa de Las Grutas se presenta como una de las opciones para el próximo fin de semana largo que para la gran mayoría se extenderá por cuatro días. El Día Nacional de la Memoria es inamovible, cae el martes 24, y el gobierno Nacional fijo el lunes 23 como día no laborable por lo que habrá, para muchos, finde largo.

El presidente de Cámara de Comercio de Las Grutas, Walter Sequeira, explicó que los alquileres para el fin de semana largo se consiguen un 30 por ciento más baratos de lo que fue la temporada alta de verano. “En un hotel con todos los servicios, una habitación matrimonial está en 70 mil pesos. Después, podés conseguir departamentos para cuatro personas en 50, 60 mil pesos, dependiendo de la zona”, expresó el referente de la cámara de Comercio de Las Grutas.

Entre los complejos de departamentos de Las Grutas, Rincón de Traful, por ejemplo, aseguró que tienen disponibilidad y los valores son: monoambiente mediano para 2 personas 50 mil pesos, monoambiente grande 60 mil, un departamento de un dormitorio, para dos personas, 65 mil pesos y para 3 personas 75 mil pesos. También hay de un dormitorio, pero más grande, en los que se permiten 4 personas y cuesta 85 mil pesos. En cuanto a los dúplex de dos dormitorios 95 mil pesos.

Otra opción es Posada del Golfo, donde los dúplex para 6 personas cuestan 100 mil pesos por día y los departamentos para 4 personas 80 mil. En ambos casos no incluye ropa de cama ni de baño, y el alquiler mínimo es de tres noches.