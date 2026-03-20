Escándalo: lo engancharon masturbándose frente a niños del barrio y lo lincharon

Vecinos del 10 de Febrero fueron a buscar al degenerado a su casa tras el episodio. Lo redujeron, golpearon y terminó detenido.

Vecinos del barrio 10 de febrero lincharon a un degenerado que se masturbaba frente a niños.

Un grave episodio de violencia se registró este jueves por la noche en el barrio 10 de Febrero de Cipolletti , donde un grupo de vecinos retuvo y agredió a un hombre acusado de protagonizar reiteradas situaciones de exhibicionismo frente a un comercio del sector, donde habitualmente se reúnen niños.

El hecho ocurrió alrededor de las 21, en una despensa del barrio, y derivó en una intervención policial tras múltiples llamados al 911 que alertaban sobre un disturbio. La situación expuso no solo un delito, sino también el hartazgo de los vecinos ante episodios que, según aseguran, no eran aislados .

Sandra , vecina del barrio, relató a LM Cipolletti cómo se desencadenó el episodio y el clima de indignación que se generó entre quienes viven en la zona. “Una vecina subió al grupo del barrio que un sujeto fue a su despensa. Afuera siempre hay nenes jugando, andan en bici, toman tereré, son unos diez chicos de entre 7 y 10 años”, explicó.

Según su relato, el hombre ingresó al comercio y comenzó a exhibirse delante de los menores. “Ella le dijo algo, como ‘¿qué hacés?’, y el tipo se dio vuelta e hizo lo mismo mirándola a ella”, detalló.

La situación generó una reacción inmediata. Primero, la comerciante dio aviso a la Policía y luego compartió lo ocurrido en el grupo vecinal, lo que provocó que varios habitantes del barrio se acercaran al lugar. “Por eso fue la indignación, porque había menores. Los chicos están todos los días ahí”, remarcó Marian.

Cara blureada

Un antecedente que encendió la alarma

La misma vecina contó que, horas antes del hecho, había tenido un cruce con una persona de similares características mientras caminaba con sus hijas.

“Me pasó por al lado y se quedó parado. Me pareció raro, no lo conocía. Tenía el celular en la zona de la ingle. Pensé cualquier cosa, pero después cuando la vecina describió cómo estaba vestido, era el mismo”, afirmó.

Ese reconocimiento reforzó la preocupación en el barrio y, según explicó, fue uno de los motivos que la llevó a sumarse a la reacción colectiva. “Si yo no hubiese reaccionado en ese momento, capaz hacía lo mismo delante mío y de mis hijas”, sostuvo.

Los vecinos lo fueron a buscar a la casa

Tras difundirse lo ocurrido, un grupo de vecinos se organizó y comenzó a buscar al sospechoso, a quien ubicaron en una vivienda cercana donde, según indicaron, se alojan varias personas.

“Primero nos decían que no estaba. Después, cuando se armó más movimiento, dijeron que alquilaba enfrente. Y al final estaba adentro”, relató Sandra.

De acuerdo con su testimonio, el hombre fue sacado de la vivienda por vecinos y retenido en el lugar hasta la llegada de la Policía. Durante ese lapso, fue agredido físicamente. “Lo ataron para que no se escape y esperamos a la Policía, que tardó bastante en llegar”, señaló.

¿Qué informó la Policía?

Desde la Unidad 45 confirmaron que durante el hecho, recibieron un llamado solicitando presencia en un comercio del barrio por un hombre que había protagonizado exhibiciones indebidas. grupo numeroso de personas alteradas”

Al arribar, “el personal encontró a un que tenían rodeado a un sujeto, quien se encontraba atado, con signos visibles de golpes y sangrado en la cabeza", se informó.

Ante esta situación, se convocó a una ambulancia que lo trasladó al hospital local para su atención médica, bajo custodia policial. Según la información oficial, los vecinos reconocieron haberlo agredido tras acusarlo de haber protagonizado el hecho dentro del comercio.

Asimismo, la víctima declaró que el mismo individuo ya había tenido conductas similares el día anterior, en el mismo lugar y en horarios de la tarde-noche.

E.C.P 2 DE FEBRERO (4) Los vecinos denuncian que el hombre no es de la ciudad y vive junto a otros en una casa de alquiler. Lo amenazaron de muerte si regresa al barrio. Estefania Petrella

El hombre está detenido

La Fiscalía de turno, a cargo del fiscal Diego Vázquez, dispuso que una vez que el hombre reciba el alta médica, quede detenido por el delito de exhibiciones obscenas y se avance con la formulación de cargos.

En paralelo, se iniciaron actuaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes, tanto por el hecho denunciado como por la agresión sufrida por el sospechoso.

Tensión y advertencias en el barrio

El episodio dejó al descubierto un clima de fuerte tensión en el sector. Los vecinos aseguraron que, tras lo ocurrido, advirtieron al hombre que no regrese al barrio. “No creo que tenga el coraje de volver. Acá la gente está atenta”, expresó.

Además, mencionó que existen reclamos previos por situaciones incómodas en la zona, vinculadas a grupos de hombres que frecuentan algunas viviendas y generan preocupación entre las mujeres.