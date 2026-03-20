Operativo sorpresa: un llamado anónimo terminó con un kiosco narco

El operativo permitió el secuestro de más de un kilo de marihuana en distintas presentaciones. Una pareja quedó detenida y a disposición de la Justicia Federal.

El operativo secuestró 1,273 kilos de cogollos de marihuana secos y listos para la venta.

Un llamado anónimo permitió el secuestro de más un kilo de marihuana y desbaratamiento de un kiosco narco tras un procedimiento policial en Catriel . El operativo se realizó en el marco de una investigación por narcomenudeo . Como resultado del procedimiento, una pareja joven quedó detenida y a disposición de la Justicia Federal.

El caso se inició a partir de un llamado al 0800-Drogas que alertó sobre movimientos compatibles con la venta de sustancias ilícitas en una vivienda ubicada sobre avenida General Savio al 100. A partir de esa información, la División Toxicomanía desplegó tareas de seguimiento e investigación durante 30 días .

Con el avance de la investigación, los efectivos lograron confirmar una actividad vinculada al tráfico de drogas y venta local de drogas. Con las pruebas reunidas, el fiscal Francisco Iglesias autorizó el allanamiento, que se concretó con el apoyo del grupo especial COER de Cipolletti .

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron 1,273 kilos de cogollos de marihuana secos y listos para la venta. Además, hallaron tres plantas de cannabis en producción, lo que refuerza la hipótesis de un circuito que combinaba cultivo y comercialización en el mismo lugar.

cogollos El operativo secuestró 1,273 kilos de cogollos de marihuana secos.

El kiosco narco también tenía armado el circuito de cultivo de cannabis

En el domicilio también se secuestraron cigarrillos armados con la misma sustancia, una balanza digital de precisión y fertilizantes utilizados para el cultivo. A esto se sumaron teléfonos celulares y una suma cercana a los 400 mil pesos en efectivo, presuntamente vinculada a la actividad ilícita.

Los principales investigados son un hombre de 23 años y una mujer de 25, quienes fueron imputados por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Según la investigación, el punto de venta funcionaba con movimientos constantes, lo que permitió detectar la actividad ilegal.

faso secuestrado Como parte del procedimiento, se detuvo a una pareja integrada por un hombre de 23 años y una mujer de 25.

El operativo fue resultado de un mes de tareas investigativas autorizadas por la Justicia Federal de Roca. Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la importancia de las denuncias anónimas para detectar maniobras de narcomenudeo y desbaratar puntos de venta de drogas.