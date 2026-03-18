Descubren una isla de marihuana: más de 55 plantas secuestradas

El operativo descubrió una plantación masiva de cannabis que derivó en el hallazgo de 16 kilos de cogollos. El dato clave que delató la plantación.

El procedimiento secuestró más de 55 plantas de casi 3 metros de altura y 16 kilos de flores de marihuana.

Un operativo policial descubrió una isla de marihuana ubicada a orillas del río Negro , a unos siete kilómetros de Lamarque . El procedimiento llevado adelante por la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) derivó en el secuestro de 55 plantas de cannabis de gran tamaño y casi 16 kilos de flores de marihuana .

La plantación fue descubierta cuando el personal de la Unidad Especial motorizada realizó un vuelo de reconocimiento por sectores del río y pescaderos, donde el acceso es muy difícil por la densidad de la vegetación . Además, al tratarse de una isla, la única forma de llegar es a través de embarcaciones . El hallazgo se produjo durante tareas de reconocimiento del área en esos sectores rurales de difícil acceso. Allí detectaron desde el aire lo que parecía ser una plantación de cannabis.

Al identificar una posible plantación ilegal , los agentes decidieron ingresar a la isla e incursionar por la zona. Hasta que encontraron una choza de madera con un fuerte olor nauseabundo en su interior. En ese lugar, se identificó un sector de secado de flores , para su posterior comercialización.

Un cultivo masivo de marihuana prolijamente camuflado

En ese contexto, los efectivos de la BMA llegaron hasta el islote ubicado en la margen sur del río, donde detectaron la presencia de un cultivo masivo de marihuana, camuflado entre álamos y sauces con el objetivo de pasar desapercibido y esconder la plantación en el aislamiento natural del terreno. Incluso, la plantación estaba protegida por unas “trampas caza bobos”.

islas El cultivo fue descubierto en un vuelo de reconocimiento aéreo.

Al ingresar al terreno, los agentes encontraron plantas que alcanzaban los tres metros de altura, lo que reflejaba una plantación de desarrollo prolongado y cuidado. Además del cultivo de cannabis, encontraron tres sectores acondicionados para el secado de cogollos, donde ya estaban depositadas las flores recolectadas, constituyendo un total de 16 kilos de cogollos, listos para su procesamiento.

fotopea El cultivo estaba camuflado entre álamos y sauces.

Una tumbera secuestrada y un hombre detenido

Durante el procedimiento, los efectivos también encontraron un arma de fabricación casera, conocida como “tumbera”. Este elemento reforzó la hipótesis de que el lugar era utilizado de manera permanente para actividades ilícitas, además de contar con medidas de protección con las trampas.

Mientras se desarrollaba el operativo, un hombre de 55 años se acercó a la zona e intentó retirarse al advertir la presencia policial. Fue interceptado por los agentes y quedó detenido por disposición de la Justicia Federal, en el marco de la causa por infracción a la ley de drogas.

isla cannabis Mientras se desarrollaba el operativo, un hombre de 55 años fue interceptado por la policía.

En el lugar trabajaron de manera coordinada efectivos de distintas unidades, entre ellas el COER, Toxicomanía y personal de la Regional IVI. El despliegue conjunto permitió asegurar el área y recolectar pruebas clave para la investigación judicial.

Todo el material secuestrado fue trasladado a dependencias policiales, mientras la Fiscalía Federal de General Roca avanza con las actuaciones. Las autoridades destacaron el descubrimiento como un golpe significativo contra la producción ilegal cannabis, fundamentalmente en zonas aisladas como la isla descubierta.