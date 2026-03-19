Un llamado destapó un kiosco narco en Cipolletti: secuestran droga, plantas gigantes y detienen a dos personas

Una denuncia al 0800-DROGAS activó una investigación que terminó con un allanamiento, droga lista para la venta y dos detenidos en un barrio cipoleño.

El operativo se llevó a cabo tras un trabajo silencioso que se extendió durante 30 días. Foto: Gentileza.

Todo comenzó con un llamado anónimo al 0800-DROGAS que alertaba sobre movimientos sospechosos en una vivienda del barrio Obrero B de Cipolletti .

Ese aviso fue suficiente para que la Policía de Río Negro iniciara un trabajo silencioso que se extendió durante 30 días , con seguimientos, vigilancia y recolección de pruebas.

Con las pruebas reunidas, la Justicia Federal autorizó el allanamiento . El procedimiento se concretó el miércoles por la mañana con personal de Toxicomanía y el grupo especial COER.

El resultado fue contundente: secuestraron 357 gramos de marihuana fraccionada y lista para la venta, cinco plantas de cannabis de gran tamaño y teléfonos celulares clave para la investigación.

Plantas de más de tres metros y droga lista para vender

Uno de los datos que más llamó la atención fue el tamaño de las plantas: medían entre 2,30 y 3,40 metros, con capacidad para generar una gran cantidad de cogollos.

Además, la droga ya estaba preparada para su comercialización, lo que confirmó que en el lugar funcionaba un punto de venta activo.

Dos detenidos y una causa que sigue abierta

En el lugar fueron detenidas dos personas, un hombre de 47 años y una mujer de 51, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal por infracción a la ley de estupefacientes.

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Los investigadores ahora analizarán los celulares secuestrados, que podrían revelar contactos, circuitos de venta y posibles conexiones con otros puntos de distribución.

El rol clave de las denuncias anónimas

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la importancia del 0800-DROGAS como herramienta para detectar estos casos.

"La posibilidad de denunciar de manera anónima sigue siendo una herramienta clave para detectar estos puntos de venta que muchas veces funcionan puertas adentro, en distintos barrios", plantearon.

La causa sigue en curso y no se descartan nuevas medidas en base a la evidencia recolectada.