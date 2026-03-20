Un perro atacó a un nene y lo dejó con graves heridas: imputaron a toda la familia del animal
La Fiscalía le formuló cargos a los dueños del animal, una joven y a sus padres. Las características de agresividad de la raza del perro.
Una violenta agresión tuvo lugar en Catriel, cuando un perro de raza peligrosa atacó a un nene y le provocó diversas lesiones. La Fiscalía formuló cargos a sus cuidadores, los tres integrantes de la familia dueña del can y se determinó que el animal no podrá ingresar al barrio mientras avance la investigación.
La Fiscalía formuló cargos por el delito de lesiones leves a una joven y sus progenitores, señalados como los responsables del cuidado del animal. Según informó la fiscal del caso, el hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2025 alrededor de las 20:30 en una vivienda de Catriel.
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La Fiscalía apuntó contra la familia del perro
De acuerdo a la investigación, el perro de raza Cane Corso salió del domicilio sin control de sus dueños y generó la situación de riesgo que derivó en el ataque del animal y le provocó diversas heridas al niño. Ante la agresión, los tres imputados violaron su deber de cuidado al no tomar las medidas preventivas necesarias como dueños del can a su cargo.
Además, la Fiscalía apuntó a la responsabilidad extra que representa la tenencia y responsabilidad de ser dueños de un perro raza Cane Corso o más conocido como “Mastil Italiano” que tiene un alto instinto cazador y protector, y rasgos de agresividad en su personalidad.
La responsabilidad de adoptar una mascota de raza peligrosa
“Al decidir criar y mantener a la perra bajo su responsabilidad, considerada de raza peligrosa, asumieron su deber de garante, respecto de la integridad física y la vida de terceras personas, de manera que, en consecuencia, debían mantener al animal resguardado y alejado de las personas desconocidas, especialmente de niños”, señaló la fiscal.
Agregó que como consecuencia de no haber tomado las medidas preventivas, la perra salió del domicilio, cruzó la calle y tiró de la bicicleta a un niño de seis años. El animal lo mordió y arañó con sus garras, causándole heridas diversas, lesiones consideradas como leves por el médico que realizó la atención médica.
Prohibición de acercamiento al barrio para el perro agresor
El defensor oficial cuestionó los hechos y la calificación legal y pidió no avanzar con la causa, fundando en que los hechos no fueron claros.
La jueza de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso como medida cautelar que el animal no podrá regresar al barrio hasta que se resuelva el conflicto.
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