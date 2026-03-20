Un perro atacó a un nene y lo dejó con graves heridas: imputaron a toda la familia del animal

La Fiscalía le formuló cargos a los dueños del animal, una joven y a sus padres. Las características de agresividad de la raza del perro.

La Fiscalía formuló cargos por el delito de lesiones leves a una joven y sus progenitores, señalados como los responsables del cuidado del animal.

Una violenta agresión tuvo lugar en Catriel , cuando un perro de raza peligrosa atacó a un nene y le provocó diversas lesiones. La Fiscalía formuló cargos a sus cuidadores, los tres integrantes de la familia dueña del can y se determinó que el animal no podrá ingresar al barrio mientras avance la investigación.

La Fiscalía formuló cargos por el delito de lesiones leves a una joven y sus progenitores , señalados como los responsables del cuidado del animal. Según informó la fiscal del caso, el hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2025 alrededor de las 20:30 en una vivienda de Catriel.

De acuerdo a la investigación, el perro de raza Cane Corso salió del domicilio sin control de sus dueños y generó la situación de riesgo que derivó en el ataque del animal y le provocó diversas heridas al niño . Ante la agresión, los tres imputados violaron su deber de cuidado al no tomar las medidas preventivas necesarias como dueños del can a su cargo.

Además, la Fiscalía apuntó a la responsabilidad extra que representa la tenencia y responsabilidad de ser dueños de un perro raza Cane Corso o más conocido como “Mastil Italiano” que tiene un alto instinto cazador y protector, y rasgos de agresividad en su personalidad.

cane corso El perro Cane Corso es considerada una raza peligrosa.

La responsabilidad de adoptar una mascota de raza peligrosa

“Al decidir criar y mantener a la perra bajo su responsabilidad, considerada de raza peligrosa, asumieron su deber de garante, respecto de la integridad física y la vida de terceras personas, de manera que, en consecuencia, debían mantener al animal resguardado y alejado de las personas desconocidas, especialmente de niños”, señaló la fiscal.

Agregó que como consecuencia de no haber tomado las medidas preventivas, la perra salió del domicilio, cruzó la calle y tiró de la bicicleta a un niño de seis años. El animal lo mordió y arañó con sus garras, causándole heridas diversas, lesiones consideradas como leves por el médico que realizó la atención médica.

mastil El animal lo mordió y arañó con sus garras, causándole heridas diversas al nene de seis años.

Prohibición de acercamiento al barrio para el perro agresor

El defensor oficial cuestionó los hechos y la calificación legal y pidió no avanzar con la causa, fundando en que los hechos no fueron claros.

La jueza de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso como medida cautelar que el animal no podrá regresar al barrio hasta que se resuelva el conflicto.