Llegó el otoño a Cipolletti: el tiempo del fin de semana XXL

Los que se queden en Cipolletti vivirán un fin de semana inestable. Los detalles, día por día.

Este 21 de marzo marca la llegada del otoño a Cipolletti.

Cipolletti inicia este nuevo fin de semana largo con un clima que promete diversidad en sus condiciones meteorológicas. Tras una semana que dejó atrás las temperaturas del verano, estos cuatro días de descanso presentarán una temperatura agradable pero con jornadas inestables.

Según el último reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) , los habitantes de la región deben estar listos para enfrentar ráfagas de viento, variaciones térmicas y cielos que transitarán desde lo despejado hasta lo inestable.

Este período de descanso, que une un puente turístico el lunes con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia , el martes, ofrecerá oportunidades para el esparcimiento al aire libre, aunque bajo la atenta mirada de los cambios en la atmósfera.

Cómo estará el tiempo durante el sábado

El fin de semana largo y la llegada del otoño a Cipolletti, traerá una variación térmica que se extenderá hasta el martes. El viento será el protagonista del sábado con un viento persistente del oeste y un cielo parcialmente nublado.

El otoño en Cipolletti El otoño llegó a Cipolletti y tiñó la ciudad de amarillo. Anahí Cárdena

El sábado estará marcado por tiempo estable, cielo despejado durante la mañana y aumento de la temperatura, con viento del oeste presente durante toda la jornada. Las condiciones serán mayormente favorables, aunque hacia la tarde aparecerá nubosidad parcial. El comportamiento del viento será uno de los factores más relevantes. Se espera una jornada con variaciones térmicas moderadas.

A las 9 se registrarán 12 grados con cielo soleado, en un inicio de jornada fresco. El viento soplará del oeste con velocidades entre 18 y 36 km/h. La circulación de aire será constante desde temprano. No se prevén cambios en las condiciones generales en ese tramo.

Hacia las 10 la temperatura ascenderá a 14 grados con cielo despejado, manteniendo la estabilidad. El viento continuará desde el oeste con intensidades de entre 17 y 33 km/h. El aumento térmico será progresivo. El escenario seguirá siendo favorable en toda la región.

El otoño llegó a Cipolletti y coloreó la ciudad de amarillo La estación otoño llegó a la región. Anahí Cardena

Para las 11 se alcanzarán 15 grados con condiciones soleadas, consolidando el ascenso de la mañana. El viento incrementará su velocidad con ráfagas entre 20 y 39 km/h. La presencia del aire comenzará a sentirse con mayor intensidad. No habrá cambios en el estado del cielo.

Al mediodía, a las 12, se anticipan 17 grados con cielo despejado, en un momento templado del día. El viento del oeste continuará intensificándose entre 20 y 42 km/h. Las ráfagas marcarán mayor presencia en superficie. Se mantendrán las condiciones estables.

ecp Otoño en cipolletti (1).JPG El 21 de marzo marca la llegada del otoño. Estefania Petrellla

Una tarde nublada con temperaturas estables

Durante la tarde, entre las 14 y las 17, la temperatura alcanzará los 20 grados con nubosidad parcial. Será el punto más cálido de la jornada. El viento será protagonista con ráfagas entre 22 y 50 km/h. La nubosidad comenzará a ganar presencia de manera gradual.

Hacia la noche se registrará un descenso térmico con 17 grados a las 20 y 14 a las 23, bajo cielo parcialmente nuboso. El viento irá perdiendo intensidad con el correr de las horas. Las ráfagas bajarán de entre 16 y 38 km/h a valores de entre 6 y 21 km/h. El cierre del día será más estable.