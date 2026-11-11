Cipolletti: Así avanza la obra del nuevo CET con fondos petroleros en el barrio del futuro

La recorrida del gobernador y el intendente por la zona sirvió para mostrarle a la comunidad cómo crecen los trabajos en el sector. La inversión superará los $5.100 millones.

El gobernador de Río Negro y el intendente de Cipolletti estuvieron supervisando la obra.

El Gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , encabezó una supervisión técnica en el predio del nuevo Centro de Educación Técnica (CET) de Cipolletti , acompañado por el intendente, Rodrigo Buteler , y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren . El establecimiento, ubicado en el Distrito Vecinal Noreste , denominado "el barrio del futuro" , busca fortalecer la oferta de formación profesional e integrar la infraestructura escolar con la demanda productiva de la región.

La construcción del nuevo complejo técnico contempla una inversión superior a los $5.100 millones , financiada íntegramente mediante los aportes económicos extraordinarios y cánones derivados de las empresas hidrocarburíferas operantes en la provincia.

El proyecto edilicio abarca 2.925 metros cuadrados de superficie cubierta e incluirá aulas teóricas, talleres equipados para prácticas especializadas y un salón de usos múltiples (SUM). Durante el recorrido, Weretilneck destacó la orientación estratégica del presupuesto provincial asignado a esta obra.

“Permitimos que usen nuestro territorio y nuestro mar, pero necesitamos que ese dinero quede para los rionegrinos, como en este caso con una nueva escuela técnica para Cipolletti”, afirmó el Gobernador.

Asimismo, la gestión provincial busca vincular la llegada de equipamiento tecnológico en las aulas con los requerimientos laborales derivados del desarrollo energético y productivo de Río Negro.

Impacto urbano en el Distrito Vecinal Noreste

Por su parte, el jefe municipal valoró la articulación entre el gobierno provincial y el municipio para consolidar la infraestructura edilicia en zonas de rápida expansión urbana.

“Buscamos que el Distrito Vecinal Noreste sea uno de los lugares más lindos de Cipolletti para vivir”, sostuvo el Intendente Buteler.

La edificación del nuevo CET se suma a los planes de infraestructura en marcha dentro del municipio, orientados a abastecer la demanda poblacional de plazas educativas de nivel secundario técnico.