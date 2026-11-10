Una inversión de $1.000 millones cambiará ocho sectores muy transitados de Cipolletti

El Municipio lanzó una licitación para reemplazar el asfalto deteriorado por hormigón. Buscan solucionar problemas históricos de grietas profundas y filtraciones de agua. El detalle de las intervenciones.

El Municipio de Cipolletti llevará adelante una inversión millonaria para solucionar ocho sectores de pavimento.

El Municipio de Cipolletti lanzó una licitación pública de $1.000 millones para intervenir ocho sectores estratégicos de la ciudad que presentan un importante deterioro del pavimento, con baches profundos, grietas y deformaciones sobre la calzada. La iniciativa busca ofrecer una solución definitiva a problemas que afectan desde hace años la circulación vehicular en puntos neurálgicos.

La intervención contempla el reemplazo del asfalto existente por pavimento de hormigón , un material de mayor resistencia y durabilidad. Los trabajos estarán concentrados en intersecciones con elevado tránsito y antecedentes de deterioro provocado por el agua.

El secretario de Obras Públicas de Cipolletti, Gustavo Zovich , explicó a LM Cipolletti que la decisión responde a la necesidad de ejecutar reparaciones estructurales en sectores donde las intervenciones tradicionales dejaron de ofrecer resultados duraderos.

Francisco Sánchez V.

Por qué Cipolletti reemplazará el asfalto por hormigón

"Todos los lugares que se van a intervenir con esta licitación son de reemplazo de sectores de asfalto en caliente por pavimento de hormigón", explicó Zovich sobre las características del proyecto que impulsa el Ejecutivo municipal.

El funcionario señaló que las condiciones actuales de estas calles requieren una intervención más profunda, principalmente por la antigüedad del pavimento, el tránsito constante y los problemas asociados con la acumulación y circulación del agua.

"Esos sectores están muy deteriorados, tienen muchísima circulación, siempre ha habido problemas vinculados a pérdidas de agua o a corrimiento de agua en la calle", sostuvo el titular de Obras Públicas al describir las dificultades detectadas.

Según explicó, uno de los principales inconvenientes aparece cuando el asfalto envejece y comienza a presentar fisuras. Estas aberturas permiten el ingreso del agua, que acelera progresivamente el deterioro de la superficie y sus condiciones estructurales.

"El deterioro más grande, cuando el asfalto comienza a tener muchos años, son las fisuras que aparecen y cómo el agua comienza a introducirse y produce el deterioro más grande", detalló el funcionario municipal.

Frente a este escenario, la Municipalidad decidió avanzar con una alternativa constructiva que permita extender la vida útil de las calles y reducir la necesidad de realizar reparaciones frecuentes sobre las mismas intersecciones.

"En esos sectores que son muy comprometidos de la ciudad y que tienen muchos años en cuanto a obra de asfalto y deterioro, lo que hicimos es reemplazarlo por pavimento de hormigón", explicó Zovich.

La apertura de ofertas está prevista para el 19 de noviembre.

Los ocho sectores de Cipolletti donde se repararán los baches

La licitación pública N° 25/26 contempla trabajos sobre ocho intersecciones de la ciudad. En conjunto, las superficies previstas para intervenir alcanzan los 3.020 metros cuadrados, distribuidos entre distintos puntos de circulación vehicular.

Los sectores incluidos en el proyecto municipal son:

Arenales y Belgrano: 390 metros cuadrados.

Castello y avenida La Plata Este: 1.240 metros cuadrados.

Chile y Dante Alighieri: 150 metros cuadrados.

Hipólito Yrigoyen y Uruguay: 170 metros cuadrados.

Paraguay y Manuel Estrada: 110 metros cuadrados.

Perú y Manuel Estrada: 300 metros cuadrados.

Río Neuquén y Alem: 400 metros cuadrados.

Arenales y José Hernández: 260 metros cuadrados.

La intervención de mayor superficie estará ubicada en Castello y avenida La Plata Este, donde se proyecta reemplazar 1.240 metros cuadrados. Se trata del sector que concentrará la mayor extensión de trabajos contemplados en esta contratación.

En segundo lugar aparece Río Neuquén y Alem, con 400 metros cuadrados, seguido por Arenales y Belgrano, con 390. También se incluyen otras intersecciones que presentan problemas de deterioro sobre la calzada.

Una obra más costosa, pero con mayor durabilidad

Zovich reconoció que la elección del pavimento de hormigón implica una inversión superior respecto del asfalto tradicional. Sin embargo, destacó que sus características permiten responder mejor a las condiciones que presentan estas calles.

"El pavimento de hormigón normalmente cuesta mucho más, casi el doble que el asfalto en caliente", indicó el secretario, quien defendió la decisión por la resistencia del material frente al deterioro que afecta a las superficies actuales.

El funcionario también advirtió sobre la complejidad de los trabajos previstos. La intervención no consistirá únicamente en cubrir los baches existentes, sino en reemplazar sectores completos del pavimento que actualmente presentan problemas estructurales.

La apuesta municipal apunta a resolver los inconvenientes que se repiten en estas intersecciones, especialmente aquellos vinculados con las filtraciones de agua, la antigüedad del asfalto y el desgaste producido por la circulación cotidiana.

Licitación de $1.000 millones: cuándo se conocerán las ofertas

La Municipalidad estableció un presupuesto oficial de $1.000.000.000 para ejecutar la obra denominada "Repavimentación y reparación de baches con hormigón", que tendrá un plazo de ejecución de 270 días corridos.

La apertura de sobres está programada para el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 10, en la Dirección de Obras de Infraestructura, ubicada en el noveno piso del edificio municipal de Yrigoyen 379.

El cronograma también establece que la venta de pliegos permanecerá habilitada hasta el viernes 13 de noviembre, con un valor de $500.000. Las consultas podrán realizarse hasta el lunes 16 del mismo mes.

Las empresas interesadas podrán comunicarse al teléfono (0299) 449-4900, interno 1062, o mediante los correos electrónicos [email protected] y [email protected], habilitados para recibir consultas vinculadas con el proceso licitatorio.