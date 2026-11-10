Cipolletti sumó una nueva obra sobre la Ruta 65 y anunciaron que habrá otra etapa

Rodrigo Buteler y Alberto Weretilneck inauguraron la iluminación LED entre Mosconi y Puente 83. Además, anticiparon mejoras en el corredor vial.

Quedó inaugurada la obra de iluminación led que conecta Cipolletti y Fernández Oro por Ruta 65.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , inauguró la nueva iluminación LED de la Ruta Provincial 65 , una obra destinada a mejorar la seguridad vial y fortalecer la conexión entre Cipolletti y Fernández Oro .

La intervención comprende el tramo ubicado entre calle Mosconi y Puente 83, uno de los corredores utilizados diariamente por miles de conductores, motociclistas y ciclistas que se trasladan entre ambas localidades del Alto Valle .

La obra incorpora nuevas columnas de alumbrado y tecnología LED para mejorar la visibilidad durante la circulación nocturna. Además, representa una mejora para quienes utilizan la bicisenda que acompaña el recorrido de esta importante vía provincial.

La inauguración contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, quienes destacaron la importancia de continuar desarrollando infraestructura que permita mejorar la conectividad entre las ciudades y acompañar el crecimiento de la región.

Buteler destacó la conexión entre Cipolletti y Fernández Oro

Durante la inauguración, el intendente Rodrigo Buteler remarcó que la nueva iluminación representa una intervención estratégica para la circulación regional, debido al importante movimiento de vehículos y personas que registra diariamente este corredor.

“Para la integración provincial son fundamentales las obras que conectan ciudades. Hoy conectamos Cipolletti y Fernández Oro con iluminación. Miles de personas transitan diariamente por este corredor y gran parte de la actividad del Alto Valle se mueve por aquí. Es una obra estratégica para el desarrollo de toda la región”, expresó.

La intervención permite mejorar las condiciones de circulación sobre un sector que vincula directamente ambas ciudades y que cumple una función importante en los desplazamientos cotidianos de trabajadores, estudiantes y vecinos del sector.

Por su parte, el gobernador Alberto Weretilneck destacó que la incorporación del alumbrado público representa una mejora para los distintos usuarios de la ruta, especialmente durante los horarios de menor visibilidad.

“Es una nueva obra para Cipolletti y para quienes circulan todos los días por este sector, ya sea en bicicleta, motocicleta o vehículo. Significa más seguridad tanto para la bicisenda como para la Ruta Provincial 65”, señaló.

Cómo es la nueva iluminación LED de la Ruta Provincial 65

La obra denominada “Alumbrado Público Ruta Provincial 65”, correspondiente a la Licitación Pública 11/26, fue ejecutada por la empresa OM Energy S.A.S., mediante un esquema de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el Municipio.

El proyecto contempló la instalación de 124 columnas metálicas de 11 metros de altura, equipadas con luminarias LED de 180 watts, distribuidas sobre el tramo comprendido entre calle Mosconi y Puente 83.

Además, se colocaron dos columnas de nueve metros de altura, con luminarias LED de 120 watts, específicamente en el cruce ferroviario de calle Lago Huechulafquen, otro punto contemplado dentro del proyecto de alumbrado.

La incorporación de esta tecnología busca mejorar las condiciones de visibilidad en el corredor y aportar mayor seguridad a quienes utilizan la ruta y la infraestructura destinada a la circulación de bicicletas.

Provincia y Municipio proyectan una nueva etapa sobre la Ruta 65

El ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, destacó la articulación institucional que permitió concretar la intervención y anticipó que ya se trabaja en la planificación de una nueva etapa.

“Estas obras son posibles gracias al trabajo conjunto. La Provincia financia y el Municipio ejecuta la obra con sus equipos técnicos. Esta articulación es fundamental para seguir avanzando”, explicó el funcionario provincial durante la inauguración.

Echarren también adelantó que el objetivo es continuar mejorando el corredor hasta completar las intervenciones previstas sobre el acceso a Cipolletti, con especial atención en las condiciones de seguridad para quienes circulan por el sector.

“Ahora estamos planificando la última etapa de la Ruta 65 para completar el ingreso a Cipolletti con las condiciones de seguridad que la comunidad necesita”, manifestó el ministro al referirse a los próximos proyectos.