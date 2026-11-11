"Mientras tanto, los árboles": el largometraje que vuelve sobre una herida abierta en Cipolletti.

La directora y documentalista cipoleña Sofía Sauval trabaja en un largometraje sobre el Primer Triple Feminicidio, ocurrido en 1997. Tenía seis años cuando asesinaron a María Emilia, Paula y Verónica González Villar. Los detalles investigación que llegará a la pantalla en 2027, al cumplirse 30 años del crimen.

Hay recuerdos de la infancia que permanecen intactos, aunque con el paso del tiempo adquieran otros significados. Para Sofía Sauval , uno de ellos tiene nombre propio: Violeta . Era una de sus maestras preferidas, una mujer a la que recuerda luminosa. Cuando ocurrió el Primer Triple Feminicidio de Cipolletti , en 1997, Sofía tenía apenas seis años y estaba en la escuela. Todavía no sabía que aquella docente era la tía de María Emilia y Paula González Villar , dos de las jóvenes asesinadas junto a Verónica.

" A partir de ese día algo se apagó ", recuerda sobre aquella época. Con los años, aquel vínculo entre una persona querida de su infancia y una de las historias más dolorosas de la ciudad empezó a tomar otra dimensión. Lo que inicialmente era un recuerdo se transformó en una pregunta que la acompañaría durante mucho tiempo: por qué una historia de semejante magnitud parecía permanecer rodeada de silencios .

De esa inquietud nació " Mientras tanto, los árboles ", el largometraje documental que Sauval, directora y documentalista nacida en Cipolletti, prepara sobre el crimen que conmocionó a la región. La curiosidad por reconstruir aquella historia comenzó a tomar forma en 2015 y, en 2018, decidió empezar a filmar y recopilar la documentación existente . Desde entonces, el proyecto fue creciendo a partir de testimonios, archivos y memorias personales.

Una historia atravesada por los silencios

Uno de los motores de la investigación fue advertir que, pese al impacto que había tenido el triple crimen, no existía una conversación pública sostenida sobre lo ocurrido. Había versiones, rumores y recuerdos, pero también una especie de vacío alrededor de una historia que había marcado a varias generaciones de cipoleñas y cipoleños.

Para Sauval, ese silencio fue una de las razones para avanzar con el documental. No se trataba solamente de volver sobre un hecho policial, sino de preguntarse cómo una comunidad recuerda una tragedia, qué relatos conserva y cuáles quedan relegados con el paso de los años.

En ese recorrido hay una imagen que también forma parte de su memoria personal. En la plaza San Martín estaba la fotografía de las jóvenes con el reclamo de "Justicia" y, junto a ella, la imagen de José Luis Cabezas acompañada por la palabra "Impunidad". Dos fotografías que convivían en el espacio público y que condensaban parte de una época atravesada por reclamos de justicia, violencia e impunidad.

Aquellas imágenes no eran ajenas a la vida cotidiana de la ciudad. Estaban allí, a la vista de todos, recordando que detrás de los nombres había familias que seguían buscando respuestas y una comunidad que no podía desprenderse de lo ocurrido.

La película recupera esa dimensión colectiva y busca reconstruir la historia desde las voces de quienes estuvieron cerca de las víctimas. Para eso, Sauval reunió testimonios de integrantes de las familias González y Villar, además de amigas, amigos y otras personas vinculadas con las jóvenes y con los acontecimientos que marcaron aquellos años.

El material documental no se limita a reunir datos sobre el crimen. También busca recuperar los vínculos, los recuerdos y las experiencias de quienes conocieron a María Emilia, Paula y Verónica. En ese sentido, los testimonios familiares y de sus amistades permiten correr el foco de la reconstrucción estrictamente policial para volver a poner en el centro las vidas de las tres jóvenes.

Del recuerdo personal a la memoria colectiva

Hay una particularidad en la mirada de Sauval: no vuelve sobre esta historia desde un lugar completamente ajeno. Era una niña cuando ocurrió el crimen y creció en una ciudad donde sus consecuencias formaron parte del paisaje cotidiano. La historia de Violeta, su maestra, le permitió comprender años después que aquella tragedia también había atravesado su propio mundo afectivo.

Esa distancia entre la niña que recuerda y la documentalista que investiga es parte del recorrido que propone "Mientras tanto, los árboles". Lo que en un principio fue una experiencia difícil de comprender se convirtió, el naturalizar el silencio, con el paso de los años, en una búsqueda por reconstruir una historia que necesitaba ser contada desde otras perspectivas.

A 29 años, la memoria vuelve a las calles

La visita de Sauval a Cipolletti tiene lugar en la antesala de un nuevo aniversario del Primer Triple Feminicidio. La directora llegó para compartir un adelanto de su trabajo y convocar a la marcha de este sábado, una movilización que vuelve a reunir el reclamo de justicia y la memoria de las tres jóvenes.

La convocatoria será a las 18 en la Plaza de la Justicia de Cipolletti. La consigna elegida vuelve a expresar una forma de sostener ese reclamo a través del tiempo: "La calle, siempre en la calle".

El próximo año, cuando se cumplan 30 años de los asesinatos, “Mientras tanto, los árboles” llegará a la pantalla. Será una nueva oportunidad para que una historia que marcó profundamente a Cipolletti vuelva a ser escuchada, esta vez a través de las voces de quienes la vivieron y de una realizadora que, antes de convertirse en documentalista, también fue una niña que guardó el recuerdo de una maestra luminosa.

Porque hay historias que no terminan cuando pasan los años. Permanecen en las fotografías de una plaza, en los recuerdos de una escuela, en las preguntas de quienes crecieron escuchando rumores y, sobre todo, en la persistencia de las familias y de una comunidad que sigue reclamando memoria y justicia de una impunidad sostenida de hace 29 años.

María Emilia, Paula y Verónica, presentes ahora y siempre.