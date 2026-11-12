Claudia rinde homenaje a su abuela materna con un emprendimiento que hoy es punto de encuentro para vecinos y jóvenes apasionados por el verde.

Heredar el amor por las plantas: la historia de Claudine, el vivero de barrio que florece en el corazón de la ciudad

Hay historias que se siembran en la infancia y florecen con el tiempo. Para Claudia, el amor por las plantas no empezó como una idea comercial, sino en el patio de sus abuelos en Cuadro Nacional, un pequeño pueblito de San Rafael , Mendoza. Allí, entre lo que cultivaba su abuelo agricultor y las flores cuidada con devoción por su abuela materna, se moldeó su vocación.

Hoy, ese legado tiene nombre y apellido comercial en el barrio Don Bosco : Vivero Claudine . Un homenaje vivo a la mujer que le enseñó los primeros secretos del jardín y cuyo recuerdo revive a diario cada vez que un cliente entra al local llamándola, cariñosamente, por el nombre de su abuela.

La idea de emprender no surgió en la ruta. "Viajábamos permanentemente a San Rafael por el trabajo y la familia de mi marido. Al principio pensamos en traer vinos o conservas para costear los viajes, pero nos dimos cuenta de que eso traía todo el mundo", recuerda Claudia.

Estefania Petrella

La respuesta estaba en lo que siempre les apasionó: "Lo nuestro siempre fueron las plantas y tener lindo el jardín, así que apostamos por los rosales". Lo que empezó con un puñado de plantines pronto creció por el impulso de los propios vecinos, quienes empezaron a encargar desde jazmines hasta árboles frutales. La demanda obligó a reestructurar la logística con proveedores y a sumar insumos como macetas, sustratos, fertilizantes e insecticidas.

Así se consolidó una propuesta diferente frente a los grandes establecimientos de la periferia: "Nuestro vivero es de barrio. Les queda cómodo a los vecinos y mantenemos un trato directo, casi personalizado", destaca.

El proyecto es un motor familiar donde participan todas las generaciones. Su marido se encarga del transporte, sus hijos ayudan en los días de mayor movimiento y sus padres —ya jubilados— son el alma diaria del lugar. "Mi mamá tiene una mano increíble con las plantas que ya todos conocen. Este espacio les dio una vitalidad hermosa para su día a día", agrega.

De izquieda a derecha: los abuelos maternos de Claudia, los padres en el vivero. Por último, Claudia y su marido.

Una historia familiar que suma a las nuevas generaciones

Ir al vivero se ha transformado en un ritual de fin de semana para muchos hogares de la región. Sin embargo, Claudia nota un cambio de época en el perfil de quienes buscan incorporar verde a sus vidas.

"Hoy el mercado se amplió muchísimo. Tenemos a las señoras del barrio de toda la vida, pero también vienen muchos chicos y chicas jóvenes que se mudan solos a un departamento y quieren tener su propia plantita, tal como se la veían a sus abuelas", cuenta.

El deseo de reconectar con la naturaleza trasciende así a todas las edades.

Estefania Petrella

El compromiso diario para que las plantas estén fuerte y sanas

Para quienes aseguran que "no se les da ni un cactus", Claudia tiene una mirada clara y cercana: no es cuestión de suerte, sino de afecto y constancia.

"Las plantas son un integrante más de la familia. Requieren el mismo cuidado y compromiso que una mascota. Hay que mirar que la tierra esté fertilizada, que no les falte agua y que las hojas estén sanas", aconseja. Y remata con una convicción profunda: "Tienen vida, hay que ponerle color a la casa y a la vida. Si no le ponés dedicación, las cosas se descuidan, como pasa en todo".

Estefania Petrella

Emprender con seres vivos: un desafío diario

Comercializar plantas implica una dinámica muy distinta a la de cualquier otro comercio. No se trata de stockear mercadería en un estante y cerrar la puerta.

Claudia confirma que este negocio requiere "presencia constante". "Ellas -por sus plantas- necesitan su agüita, su sol diario y estar protegidas de las plagas. No podés cerrar e irte de vacaciones sin más", explica. Además, el clima del Alto Valle representa una prueba de fuego: "Traemos plantas de zonas como Escobar muy florecidas y hay que adaptarlas a nuestros vientos y a los fríos intensos del invierno".

Esa dedicación se traduce en un valor agregado que sus clientes valoran: la búsqueda personalizada de cada ejemplar y el asesoramiento transparente para que la planta siga prosperando en su nuevo hogar. "A veces nos encariñamos tanto con alguna que nos da nostalgia cuando se la llevan, pero nos alegra saber que cultivamos algo bonito que va a seguir estando lindo en la casa de quien se la lleva", concluye.

Estefania Petrella

El vivero está ubicado en Manuel Estrada 1439 (entre Venezuela y Colombia). Horario: de 9 a 14 y de 16 a 20 horas. Redes sociales: @vivero.claudine.