Los Bomberos Voluntarios de Cipolletti sumaron tres unidades y una de ellas tiene características inéditas

La institución amplió su capacidad de respuesta ante emergencias con vehículos especializados, tecnología de última generación y elementos de protección para el personal.

Los Bomberos Voluntarios de Cipolletti presentaron nuevas unidades y equipamiento para el cuartel.

Los Bomberos Voluntarios de Cipolletti continúan fortaleciendo su capacidad operativa con la incorporación de nuevas unidades de emergencia y equipamiento de última generación , destinados a mejorar las intervenciones ante incendios, rescates vehiculares y situaciones de riesgo en distintos sectores de la ciudad.

Se trata de una importante inversión en vehículos, herramientas y elementos de protección personal, que permitirá modernizar los recursos disponibles en el cuartel y brindar mejores condiciones de seguridad a los voluntarios que diariamente responden a las emergencias.

Aunque las unidades habían sido presentadas durante el desfile por el 75° aniversario de la institución , celebrado en septiembre, recién esta semana quedaron habilitadas para prestar servicio, luego de completar los procedimientos administrativos y las tareas de puesta a punto.

Iveco Daily 4x4, equipada para combatir incendios forestales.

Nuevas autobombas para combatir incendios forestales y emergencias

El sargento primero Gonzalo Cardozo, jefe del cuartel, explicó que las tres unidades comenzarán a cumplir funciones operativas de manera inmediata y permitirán ampliar la capacidad de respuesta ante distintos tipos de siniestros.

"Estamos presentando tres unidades nuevas que van a empezar a cumplir funciones operativas a partir del día de la fecha", expresó Cardozo durante la presentación de los vehículos incorporados.

Una de las principales novedades es la llegada de una Iveco Daily 4x4, especialmente equipada para combatir incendios forestales. Se trata de una unidad importada que cuenta con características particulares para intervenir en terrenos complejos.

El vehículo dispone de un sistema de protección propio ante determinados siniestros y tiene capacidad para transportar a cuatro combatientes. Su tracción integral permitirá acceder a sectores donde las unidades convencionales presentan mayores dificultades para circular.

"Para este cuartel es la primera vez que podemos contar con una unidad de esta característica, que también nos va a permitir ingresar en lugares de difícil acceso", destacó el jefe de Bomberos.

Otra de las incorporaciones es una unidad Mercedes Benz Atego 1425 de primera intervención, preparada para responder ante incendios forestales, siniestros vehiculares y tareas de apoyo logístico vinculadas con operaciones de rescate.

Este vehículo tiene capacidad para trasladar a siete bomberos y dispone del equipamiento necesario para intervenir en diferentes emergencias, lo que permitirá reforzar los recursos operativos disponibles en distintos puntos de Cipolletti.

Un camión renovado con capacidad para transportar 8.000 litros de agua

La tercera unidad corresponde a un camión Volkswagen que ya pertenecía a la Asociación de Bomberos Voluntarios, pero que atravesó un importante proceso de renovación para recuperar y ampliar sus prestaciones operativas.

El presidente de la institución, Raúl Vena, explicó que el vehículo contaba con una estructura de autobomba que ya no se encontraba en condiciones óptimas, por lo que se decidió realizar una reconstrucción integral.

"Se desarmó completo y se hizo hacer acá en la Argentina todo un carrozado, se le puso un tanque de 8.000 litros de almacenamiento de agua", detalló el titular de la asociación.

Además, se reutilizó la bomba que tenía instalada el vehículo y se incorporaron modificaciones solicitadas por la jefatura del cuerpo activo, con el objetivo de adaptar sus prestaciones a las necesidades actuales.

Vena destacó el esfuerzo económico que representa incorporar y reacondicionar este tipo de vehículos, especialmente por los elevados costos que implica disponer de unidades preparadas para responder ante emergencias de diferentes características.

Nuevos equipos autónomos de respiración para los Bomberos Voluntarios.

Nuevos equipos de protección para los bomberos de Cipolletti

La renovación también alcanzó al equipamiento de protección personal, con la adquisición de seis equipos autónomos de respiración de la marca MSA y otros elementos destinados a mejorar la seguridad durante las intervenciones.

Cardozo explicó que tres de estos dispositivos cuentan con cámaras térmicas incorporadas y alarmas de hombre caído, herramientas tecnológicas que permiten mejorar la protección de los bomberos durante situaciones de riesgo.

"Ayuda a tener el bombero una mayor protección cada vez que acude a distintos tipos de siniestros", señaló.

Los otros tres equipos autónomos están destinados a intervenciones industriales y serán utilizados especialmente en situaciones que involucren materiales peligrosos, donde resulta fundamental disponer de elementos específicos para reducir la exposición del personal.

A estas incorporaciones se suma la compra de 15 cascos de protección MSA, que permitirán renovar parte del equipamiento utilizado por los voluntarios y reforzar las condiciones de seguridad durante las tareas operativas.

También se suman 15 nuevos casos para los Bomberos cipoleños.

Una inversión para fortalecer el cuartel y recibir nuevos aspirantes

El presidente de la asociación explicó que las adquisiciones responden a un trabajo conjunto entre la comisión directiva y la jefatura del cuerpo, que identifica las necesidades de equipamiento según las intervenciones realizadas.

Vena indicó que las inversiones se financian mediante fondos provinciales, nacionales y municipales, recursos que permiten sostener el proceso de modernización y atender las demandas de una institución que presta servicios esenciales a la comunidad.

También señaló que la ampliación del equipamiento está relacionada con la incorporación de nuevos aspirantes a bomberos voluntarios durante este año, lo que implica contar con más elementos de protección disponibles.

El dirigente remarcó que la prioridad es mantener los estándares de seguridad y continuar incorporando tecnología, pese al elevado costo de los dispositivos especializados que necesita el personal para desarrollar sus tareas.

"Es importante el cuidado de nuestros voluntarios", sostuvo Vena, quien destacó la necesidad de continuar invirtiendo en herramientas modernas frente a las nuevas exigencias que presentan las emergencias atendidas por la institución.