Brindarán capacitación sobre IA para emprendedores y empresas: cómo participar

Las jornadas serán gratuitas y están destinadas a emprendedores, comerciantes, dueños de negocios, profesionales y empresarios de la ciudad, y la región. Los cupos son limitados.

La Dirección de Capacitación y Empleo invita a participar de la capacitación gratuita sobre Inteligencia Artificial destinada a emprendedores, comerciantes, dueños de negocios, profesionales y empresarios de la ciudad, y la región. Los cupos son limitados.

La inscripción es presencial, y se llevará a cabo el miércoles 11 de noviembre de 11 a 12 horas en el Centro Comunitario del Barrio del Trabajo, Alberti 176. En cuanto mal cursado, se informó que se realizará en la Universidad de Flores (UFLO).

Esta capacitación acerca herramientas concretas y criterios de uso responsable a quienes impulsan la economía local, con práctica en cada encuentro. La inteligencia artificial ya forma parte de la gestión diaria de comercios, emprendimientos y empresas: ayuda a redactar, organizar información, preparar presupuestos, atender consultas y ahorrar tiempo en tareas repetitivas.

Puntos a trabajar

Usar la inteligencia artificial con criterio: cómo pedirle bien y qué información verificar.

Redactar, analizar documentos e investigar.

Trabajar con planillas y datos.

Detectar qué tareas del propio negocio se pueden automatizar.

Cada participante se llevará una herramienta hecha por ellos mismos alineada a su negocio o actividad, además de los criterios para seguir incorporando la inteligencia artificial a su trabajo.

Fechas y horario de la capacitación

Martes 17 y martes 24 de noviembre de 18:30 a 20:30 horas.

Martes 1 y miércoles 9 de diciembre de 18:30 a 20:30 horas.

Es requisito tener una notebook personal, conexión a internet y una cuenta de correo electrónico. No se requieren conocimientos previos de inteligencia artificial ni de programación.

La capacitación será dictada por el Lic. Juan Miguel Pérez Moreno, director de Synergy Labs, consultora de inteligencia artificial y automatización con base en Cipolletti. Especialista en transformación digital e implementación de IA.

Abrieron una nueva búsqueda laboral en Cipolletti: cuáles son los requisitos y cómo postularse

Una nueva oportunidad laboral en Cipolletti se abrió para profesionales con experiencia comercial y conocimientos financieros. El Fondo de Garantías de Río Negro (FOGARÍO) lanzó una convocatoria para incorporar personal a su equipo de trabajo, con modalidad presencial en la ciudad.

La búsqueda está orientada a quienes cuenten con formación académica vinculada con las Ciencias Económicas, experiencia en el acompañamiento de empresas y conocimientos sobre herramientas de financiamiento. El puesto contempla responsabilidades comerciales y articulación con distintos sectores productivos.

Qué puesto ofrece FOGARÍO en Cipolletti

El cargo disponible corresponde a Ejecutivo o Ejecutiva de Desarrollo Financiero Territorial, una función que tendrá como principal responsabilidad identificar oportunidades de financiamiento y acompañar a empresas rionegrinas en sus gestiones ante el sistema financiero.

Entre las tareas previstas se encuentra la identificación de pymes que necesitan financiamiento, el asesoramiento sobre alternativas crediticias y la generación de vínculos comerciales con compañías pertenecientes a diferentes actividades económicas de la provincia.

Además, la persona seleccionada deberá mantener contacto con entidades de garantía, cámaras empresariales, organismos públicos y representantes del sistema financiero, con el propósito de facilitar operaciones que permitan impulsar proyectos de inversión y crecimiento.

Otra de las responsabilidades será realizar el seguimiento de las solicitudes hasta su concreción, acompañando a los interesados durante las distintas etapas y procurando que las herramientas disponibles respondan a las necesidades de cada empresa.