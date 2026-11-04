Abrieron una nueva búsqueda laboral en Cipolletti: cuáles son los requisitos y cómo postularse

Una entidad provincial busca sumar un profesional a su equipo. El puesto es presencial en la ciudad. ¿Dónde enviar el CV?

Una nueva oportunidad laboral en Cipolletti se abrió para profesionales con experiencia comercial y conocimientos financieros. El Fondo de Garantías de Río Negro ( FOGARÍO ) lanzó una convocatoria para incorporar personal a su equipo de trabajo, con modalidad presencial en la ciudad.

La búsqueda está orientada a quienes cuenten con formación académica vinculada con las Ciencias Económicas , experiencia en el acompañamiento de empresas y conocimientos sobre herramientas de financiamiento . El puesto contempla responsabilidades comerciales y articulación con distintos sectores productivos.

El objetivo de la incorporación es fortalecer la presencia territorial del organismo y facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas de Río Negro, mediante el asesoramiento y la utilización de instrumentos financieros disponibles.

La convocatoria representa una alternativa para profesionales que buscan empleo en Cipolletti, especialmente aquellos que desarrollaron su trayectoria en entidades financieras, áreas comerciales o espacios relacionados con el crecimiento y financiamiento de emprendimientos empresariales.

Canva

Qué puesto ofrece FOGARÍO en Cipolletti

El cargo disponible corresponde a Ejecutivo o Ejecutiva de Desarrollo Financiero Territorial, una función que tendrá como principal responsabilidad identificar oportunidades de financiamiento y acompañar a empresas rionegrinas en sus gestiones ante el sistema financiero.

Entre las tareas previstas se encuentra la identificación de pymes que necesitan financiamiento, el asesoramiento sobre alternativas crediticias y la generación de vínculos comerciales con compañías pertenecientes a diferentes actividades económicas de la provincia.

Además, la persona seleccionada deberá mantener contacto con entidades de garantía, cámaras empresariales, organismos públicos y representantes del sistema financiero, con el propósito de facilitar operaciones que permitan impulsar proyectos de inversión y crecimiento.

Otra de las responsabilidades será realizar el seguimiento de las solicitudes hasta su concreción, acompañando a los interesados durante las distintas etapas y procurando que las herramientas disponibles respondan a las necesidades de cada empresa.

Cuáles son los requisitos para acceder al trabajo

Desde FOGARÍO indicaron que la convocatoria está destinada a profesionales graduados en Ciencias Económicas o carreras afines, que acrediten experiencia en gestión comercial con pymes o empresas vinculadas con el sector financiero.

También se requieren conocimientos sobre productos financieros para empresas, orientación comercial, capacidad para trabajar por objetivos y habilidades para establecer relaciones con representantes de diferentes sectores de la actividad económica provincial.

Un aspecto importante de la convocatoria es la disponibilidad para viajar periódicamente dentro de Río Negro, debido a que las funciones contemplan el desarrollo de actividades y la vinculación con empresas de distintas localidades.

La modalidad de contratación establece que el trabajo será presencial en Cipolletti. Asimismo, se valorará especialmente la capacidad de identificar oportunidades comerciales, construir relaciones institucionales y acompañar procesos de crecimiento empresarial.

Cómo enviar el currículum para postularse

Las personas interesadas en participar de esta búsqueda laboral deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a la dirección [email protected], correspondiente al canal de recepción informado para la convocatoria.

En el asunto del mensaje deberán indicar "Ejecutivo/a de Desarrollo Financiero Territorial", de manera que la postulación pueda ser identificada correctamente dentro del proceso de selección impulsado por el organismo provincial.

La información difundida no establece una fecha límite para la recepción de postulaciones ni precisa las condiciones salariales del puesto. Por ese motivo, los interesados deberán considerar los requisitos publicados al momento de presentar sus antecedentes profesionales.

Qué es FOGARÍO y cuál es su función en Río Negro

El Fondo de Garantías de Río Negro es un fideicomiso público creado para facilitar el acceso al financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el otorgamiento de garantías destinadas a respaldar distintas operaciones crediticias.

Su funcionamiento apunta a que las MiPyMEs rionegrinas puedan acceder a mejores condiciones de financiamiento, tanto para sostener su capital de trabajo como para desarrollar inversiones vinculadas con sus actividades productivas.

La entidad trabaja en la consolidación de una estructura comercial e institucional con presencia en las regiones Atlántica, Andina y del Valle, buscando ampliar su cobertura territorial y garantizar una atención cercana a las empresas.