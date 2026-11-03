Los alquileres temporarios subirían en Las Grutas: cuánto costará veranear en la costa de Río Negro.

Los alquileres temporarios de Las Grutas podrían registrar aumentos de entre el 25% y el 30% respecto de la temporada anterior, de acuerdo con estimaciones preliminares que comunicaron desde la Agencia de Turismo de San Antonio Oeste y del EMPROTUR, Rodolfo Hidalgo, atribuyó a conversaciones mantenidas con representantes del sector.

El presidente de la entidad, Rodolfo Hidalgo , expresó que el porcentaje surge de intercambios con integrantes de la Cámara de Propietarios de Alquileres Temporarios de Casas y Departamentos, pero no implica que exista una tarifa unificada o un incremento definitivamente establecido para todos los alojamientos.

El funcionario señaló a "Informativo Hoy" que las modalidades de viaje se modificaron en los últimos años , con estadías más breves y recorridos que combinan distintos puntos de la región. En ese contexto, sostuvo que la promoción turística debe adaptarse a las nuevas preferencias y ofrecer información sobre las experiencias y actividades disponibles durante todo el año.

Según describió, actualmente los visitantes pueden permanecer un fin de semana en Las Grutas, trasladarse luego a San Antonio Oeste o al Puerto del Este y continuar su recorrido hacia otros destinos patagónicos. También mencionó las posibilidades que ofrece el Tren Patagónico para viajar con el vehículo y recorrer la Ruta Nacional 23 hasta Bariloche.

Para Hidalgo, esta tendencia obliga a fortalecer la difusión de las propuestas locales y a presentar al destino como una alternativa que ofrece diferentes actividades, más allá de los tradicionales atractivos de sol y playa.

Las redes sociales, una herramienta para conocer al turista

El titular del EMPROTUR indicó que las métricas de las redes sociales permiten evaluar el alcance de las publicaciones y conocer qué contenidos generan mayor interés entre los potenciales visitantes.

En ese sentido, explicó que el organismo planifica sus publicaciones cada dos semanas y mantiene una difusión prácticamente diaria de los atractivos y actividades de Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este.

"Hoy en día, las redes sociales y los distintos medios permiten obtener información sobre la visibilidad que tienen los videos y cuánto tiempo los mira la gente", señaló. Agregó que esos datos ayudan a determinar cómo captar la atención del público y mejorar la efectividad de las campañas.

Hidalgo comentó que ya se trabaja con las distintas cámaras del sector turístico en la definición de un tarifario estimativo para la temporada de verano, con el objetivo de poder brindar información que facilite la organización de los viajes. Además, remarcó la importancia de publicar con anticipación las propuestas previstas para cada fin de semana, ya que muchas personas deciden viajar con poca antelación, incluso entre el jueves y el viernes.

En ese proceso, el pronóstico meteorológico también ocupa un lugar importante. El funcionario señaló que las condiciones del tiempo pueden influir directamente en la decisión de viajar, especialmente durante los fines de semana largos de primavera.

Casi medio millón de turistas se movilizaron y eligieron destinos de Río Negro durante enero. Gentileza

Promoción en noviembre y preparación de la agenda de verano

En cuanto a las próximas actividades, Hidalgo adelantó que durante noviembre se desarrollarán distintas acciones para difundir los destinos del golfo San Matías.

Una de ellas será la participación en la Expoturismo de Comodoro Rivadavia, prevista del 6 al 8 de noviembre. También se realizarán presentaciones del eclipse de 2027 en Buenos Aires y Córdoba, dos mercados que el organismo considera importantes por el flujo de visitantes que llegan desde esas provincias.

Las iniciativas apuntan a posicionar a Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este ante nuevos públicos y generar expectativas de cara a la temporada estival.

En paralelo, el EMPROTUR trabaja junto con las áreas municipales de Cultura y Deportes en la planificación de la agenda de verano, que incluirá actividades y eventos para distintos públicos.

Hidalgo mencionó especialmente el fin de semana largo de Carnaval de febrero, cuando se desarrollarán propuestas vinculadas al eclipse solar de 2027 y la competencia de natación Open Water Eclipse 2027.

Sobre los eventos previstos para la apertura de la temporada, indicó que todavía se trabaja en la organización y que los detalles se comunicarán cuando estén definidos. También señaló que la planificación debe contemplar los requisitos de seguridad necesarios para garantizar el desarrollo de espectáculos y actividades con público.

De esta manera, el organismo busca combinar la promoción anticipada, el análisis de las nuevas tendencias de viaje y una agenda de propuestas que contribuya a fortalecer la llegada de visitantes durante el verano y a sostener el movimiento turístico durante el resto del año.