Las Grutas reorganiza su oferta gastronómica y busca reactivar la terminal de colectivos

El Municipio impulsa un ordenamiento comercial y proyecta fondos para la terminal de ómnibus con la mirada puesta en el turismo.

De cara a la llegada de visitantes durante la temporada de verano, el intendente de San Antonio Oeste , Adrián Casadei , presentó un proyecto de ordenanza para reorganizar la oferta de los carros gastronómicos e impulsar obras clave de infraestructura. La propuesta busca fortalecer la atención a residentes y turistas en Las Grutas , San Antonio Oeste y el Puerto San Antonio Este .

El plan oficial apunta a brindar un marco regulatorio claro a una actividad comercial de gran atractivo para el público estival, la cual representa el sostén económico de numerosas familias locales. Con la intervención de la Subsecretaría de Comercio, la iniciativa ingresará al Concejo Deliberante para ordenar el funcionamiento de los puestos y mejorar la experiencia de quienes disfrutan del destino.

A su vez, el jefe comunal puso nuevamente en agenda la necesidad de concretar la Nueva Terminal de Ómnibus, un punto estratégico para la conectividad y el arribo de viajeros a la región. De esta manera, el ejido busca consolidar un esquema previsible que combine servicios comerciales adaptados al entorno natural con obras esenciales de transporte.

Un nuevo paseo gastronómico para potenciar Las Grutas

El núcleo de la propuesta orientada a la villa balnearia prevé la creación de un Paseo Gastronómico compuesto por 20 espacios en la intersección de la avenida Golfo San Matías y Punta Norte. Los emprendedores que trabajaron durante la temporada 2025-2026 tendrán prioridad para conservar su puesto sin ir a licitación pública, mientras que cuatro lugares se ofrecerán a vecinos con domicilio dentro del ejido municipal.

El predio proyectado contempla equipamiento básico como conexiones eléctricas, sanitarios, gestión de residuos y señalización, resguardando la integridad de los médanos, la vegetación y los acantilados. Sin embargo, la iniciativa generó reparos en un sector de permisionarios, quienes expresaron preocupación por el posible impacto en las ventas al alejarse del circuito céntrico a pocas semanas del inicio del verano.

Fondos para reactivar la obra de la terminal

En materia de infraestructura turística y de transporte, Casadei confirmó que se utilizarán recursos del aporte comunitario de Southern Energy S.A. (SESA), gestionados junto al gobernador Alberto Weretilneck. Los fondos de la segunda etapa, cuya disponibilidad está estimada para marzo de 2027, se destinarán a retomar la inconclusa obra de la terminal.

"Vamos a continuar la obra de la terminal", afirmó Casadei, al destacar la importancia de un edificio largamente esperado por la comunidad y los visitantes. El proyecto había quedado paralizado tras el desfinanciamiento de la obra pública a nivel nacional, aspecto que detalló el secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Cristian Berbel, ante el Concejo Deliberante. Con esta proyección presupuestaria, el Municipio busca saldar una deuda pendiente en la recepción de pasajeros, reforzando la logística de transporte para el desarrollo turístico regional.