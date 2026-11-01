Bariloche define su futuro institucional: todo sobre las elecciones de convencionales constituyentes

Hay 115.378 electores habilitados para definir la conformación de la Convención Constituyente que tendrá a su cargo la renovación de la Carta Orgánica de la ciudad.

Más de 115 mil personas están habilitadas para elegir convencionales en Bariloche.

Bariloche vive una jornada histórica decisiva para definir el marco normativo que regirá el destino de la ciudad durante los próximos veinte años. Con 115.378 electores habilitados , la comunidad andina concurre a las urnas para definir la conformación de la Convención Constituyente .

En estos comicios municipales de carácter obligatorio, la ciudadanía vota para elegir 15 convencionales constituyentes titulares y 15 suplentes . Estos representantes tendrán la responsabilidad de reformar la Carta Orgánica Municipal , un texto cuya vigencia formal expira en enero de 2027 y cuya actualización es obligatoria cada dos décadas según la propia normativa.

Para esta cita electoral se dispusieron 47 establecimientos educativos , 333 mesas y 666 autoridades de mesa coordinadas por la Junta Electoral Municipal . Un aspecto central de la votación es la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP) , formato mediante el cual se presentan las 13 listas y alianzas oficiales compitiendo por un lugar en el recinto deliberativo.

Entre las prioridades marcadas por los vecinos en sondeos previos a la reforma sobresalen temáticas críticas para Bariloche: el cuidado del medio ambiente, la planificación territorial y acceso a la tierra, la vivienda y hábitat, la movilidad y transporte público, así como la transparencia en la gestión institucional.

Protocolo sanitario y datos a tener en cuenta para votar

Principales candidatos y fuerzas en contienda

La contienda política presenta un mapa variado donde confluyen el oficialismo municipal, alianzas de corte provincial, expresiones nacionales y partidos de vecinalismo puro:

Estamos Haciendo Bariloche (Lista 658): Agrupación oficialista vinculada al intendente Walter Cortés y respaldada por Juntos Somos Río Negro. Encabezan la lista Yanina Andrea Sánchez , Alberto Arabarco y Leandro Lescano .

La Libertad Avanza en Bariloche (Lista 660): El espacio libertario lleva como primer candidato al abogado Martín Govetto , seguido por referente de la sociedad civil como Graciela Alfaro .

Movimiento Vecinal por Bariloche (Lista 346): Encabezada por el experimentado dirigente Osvaldo Nemirovsci .

Fuerza Bariloche (Lista 657): Espacio del peronismo y organizaciones sociales encabezado por la exdefensora del Pueblo municipal, Andrea Galaverna , acompañada por referentes como el brigadista del SPLIF Javier Inalef .

Acuerdo Cívico por Bariloche (Lista 662): Alianza conformada por la UCR y la Coalición Cívica ARI, liderada por el exintendente Marcelo Cascón .

+Bariloche Sumar Sur (Lista 659): Alianza provincial conducida por el exlegislador Alejandro "Alejo" Ramos Mejía .

Podemos Bariloche (Lista 357): Partido vecinalista de postura crítica llevado adelante por el exconcejal Pablo Chamatrópulos .

PAVE Participación Vecinal (Lista 384): Espacio orientado a promover la intervención directa de la ciudadanía en las decisiones comunitarias, con Norberto J. Rodríguez al frente.

Otras listas presentes en la boleta única incluyen a Primero Río Negro (Carlos Aristegui), las opciones del Frente de Izquierda (Rodolfo Sánchez y Alhué Gavuzzo), NIC – Nuestra Identidad Ciudadana (Edario Ojeda) y Seamos Futuro (Lihué Bariggi Amara).

Las frases de la jornada: qué dijeron los candidatos tras votar

A medida que avanzó la mañana electoral, los primeros postulantes a la Convención Constituyente emitieron su voto en las escuelas asignadas y dejaron sus reflexiones sobre el valor del proceso democrático.

"Ejercer la democracia nos parece muy importante", destacó Martín Govetto (La Libertad Avanza) tras depositar su boleta en la urna. El candidato subrayó el deber cívico de la ciudadanía, valoró el esfuerzo del equipo de su espacio y llamó a los vecinos a "participar activamente y ejercer su derecho al sufragio en libertad".

Por su parte, la primera candidata de la lista oficialista Estamos Haciendo Bariloche, Yanina Sánchez, votó en la Escuela 273 y destacó el valor de la democracia en Bariloche, resaltando la trascendencia histórica que tiene para los vecinos participar activamente de la reescritura de la norma institucional básica de la ciudad.

En tanto, el referente de +Bariloche Sumar Sur, Alejo Ramos Mejía, emitió su sufragio en la Escuela 16 y remarcó el desarrollo del debate proselitista previo: "Cada alianza logró transmitir su propuesta para el futuro de Bariloche", señalando que la contienda sirvió para poner sobre la mesa los problemas reales de los vecinos.

"Esperamos que la participación sea récord", manifestó Lihué Bariggi Amara (Seamos Futuro), haciendo hincapié en la necesidad de superar los niveles de abstención para legitimar el trabajo constituyente. En la misma línea, Pablo Chamatrópulos (Podemos Bariloche) expresó al momento del sufragio que "hoy los barilochenses tienen el destino en sus manos", sintetizando el espíritu de una elección donde se juegan las bases del desarrollo municipal para los próximos veinte años.